〈財經週報-看盤焦點〉聯準會政策分歧 加劇全球市場不確定性

綜觀當前全球經濟，美國景氣雖然短期內仍展現韌性，但通貨膨脹下行的力道不如預期，持續影響聯準會（Fed）的寬鬆貨幣政策走向。近期多位聯準會官員的表態偏向鷹派，普遍認為12月份是否啟動降息，將取決於就業市場是否進一步明顯轉弱，此一立場與先前市場對降息循環的明確預期產生了分歧，突顯出聯準會內部在政策前景上的意見不一。

美通膨走勢更具黏性

在經濟數據方面，10月份非製造業採購經理人指數（NMI）因企業活動與新訂單強勁而呈現溫和擴張，11月份紐約州製造業指數也出現顯著好轉。然而，勞動市場的降溫趨勢仍在持續，續領失業救濟金的人數維持在高點，特別是美國勞工部宣布原訂發布的10月就業報告將延後至12月中旬，與11月報告一併發布，使得聯準會在年底決策前缺乏關鍵的勞動力市場資訊，增添了決策的不確定性。在物價方面，雖然製造業原料成本與產品價格的前瞻指標呈逐步下滑趨勢，且官員將關稅視為一次性的價格調整，但關稅實施後，核心個人消費支出（PCE）與消費者物價指數（CPI）的回升已抵銷了此前的下降動能，使通膨走勢更具黏性。

台灣經濟外強內弱 利率維持不變

台灣經濟目前呈現「外強內弱」的結構性分化，主要的成長動能由AI需求帶動的出口強勢增長所支撐。受惠於新興科技應用的蓬勃發展，以及國內半導體與資通訊產業產能的積極擴張，預期台灣的出口與民間投資在2026年仍能延續成長動能。具體來看，10月份海關出口的電子零組件項目持續強勁增長，高技術製造業，如電腦、電子及光學業，亦維持快速擴張的態勢。然而，受到美國關稅政策的影響以及全球供應鏈的調整，紡織、橡膠、基礎金屬等傳統製造業的復甦速度相對緩慢且面臨挑戰。內需方面，儘管國內就業市場尚屬穩健，但民間消費因關稅對傳產的衝擊以及汽車消費意願低迷而表現平淡。由於今年台灣經濟表現強勁，基期墊高，預期2026年整體經濟成長率將會有所減緩。在貨幣政策方面，中央銀行預期2026年的核心通膨趨勢將趨於穩定，但因對通膨復燃有所顧慮，預計將維持目前的利率水準一段時間。

展望未來，AI產業的動向依舊是引導全球資本市場走向的核心主軸，從企業財報來看，第三季S&P500的整體獲利年增率目前預估達到14.6%，其中資訊科技類股的增長表現最為亮眼，其EPS年增率也隨之上修。這波AI浪潮不僅驅動了半導體、高頻寬記憶體（HBM）排擠效應等擴產循環，也帶動了電源、PCB材料、機櫃、網通及儲存等基礎建設的全鏈需求。在全球降息預期降溫與關鍵經濟數據蓋牌已久又延宕發布下，市場情緒短期內可能出現波動，但受基本面支撐有望持續震盪走高。

台股指數近期面臨一波修正壓力，但只要AI應用帶來的產業能見度與獲利動能不變，市場的多頭格局預期仍將延續。在操作策略上，投資人仍應順應AI帶來的成長趨勢，但同時應強化投資組合的靈活度，以應對在關鍵數據公布和政策前景不明確時期，市場可能出現的劇烈修正與波動。

