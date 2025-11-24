〈財經週報-本週熱點〉主計總處將上修今年GDP趨近6%

由於出口表現優於預期，第三季經濟成長率概估值達7.64%，主計總處將再度上修今年經濟成長率將在5.5％以上，趨近6%。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

本週台灣有多項經濟數據發布。其中，中央銀行將公布國銀房貸餘額預估續創新高，但增速恐持續放緩；國發會即將公布10月景氣燈號，能否亮起第二顆黃紅燈受關注；主計總處將再度上修今年經濟成長率，推估將在5.5％以上，趨近6%。

主計總處8月預估今年經濟成長率為4.45%、明年考量基期因素會降至2.81%。由於出口表現優於預期，日前公布第三季經濟成長率概估值達7.64%，較8月預測數增加4.73個百分點，將推升全年經濟成長率至5%以上。

主計長陳淑姿日前於立法院財委會答詢時表示，由於第三季表現優於預期，11月底發布的最新預測數應該會趨近6％，估計是5.5％以上。

國發會發布的景氣燈號由9項指標構成，9月在AI需求熱絡帶動相關供應鏈外銷動能下，批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃紅燈、製造業銷售量指數跳至紅燈，股價指數也因台股走高，轉入黃紅燈，景氣對策信號綜合判斷分數為35分，一口氣增加4分，景氣燈號也揮別連4顆綠燈，轉呈黃紅燈。

房貸餘額仍續創新高 年增率恐續放緩

10月在景氣動能延續，外銷訂單表現強勁，股市續強下，有機會再亮出第二顆黃紅燈。

央行將公布整體國銀房貸與建築貸款餘額。由於年底向來為購屋買房旺季，10月六都買賣移轉棟數出現回溫，月增5.7%，預估10月國銀房貸餘額仍將續創新高，惟年增率恐持續放緩。

根據央行統計，9月房貸餘額續寫史上新高，但年增率5.43％，創下2023年9月以來、近26個月新低，增速連12個月下滑；建築貸款餘額降至3兆4,311億元，較去年衰退0.37%，為近9年來首見負成長。

