〈財經週報-台股熱點〉AI帶動漲價潮 被動元件族群跟漲

被動元件前三季營收與EPS

記者張慧雯／專題報導

AI世代帶動供應鏈漲價潮持續發燒，被動元件族群也掀起漲價風，一哥國巨*（2327）10月底宣布鉭質電容漲價，台慶科（3357）也調高部分電感售價10-15%、漿料大廠勤凱（4760）也漲價，就連中國被動元件廠風華高科也發出漲價通知，帶動上週被動元件族群股價抗跌，甚至蜜望實（8043）、千如（3236）、立隆電（2472）、信昌電（6173）、光頡（3624）、艾華（6204）皆逆勢收紅。

被動元件股價抗跌

國巨*旗下基美宣布調漲特定鉭電容產品價格，鎖定大尺寸、高電壓，主要應用於資料中心、AI伺服器等高階領域產品，且是今年以來第二度調高價格，漲幅上看三成；臺慶科則指出，因銀價高漲，11月起先針對代理商調漲電感價格10-15%，未來針對直接供應產品的客戶，也將視總訂購的產品結構調整價格，預期最晚明年初積層晶片電感將有全面性調漲空間。

同樣的，中國被動元件廠風華高科也宣布漲價，不僅電感漲價，連電阻也跟著漲價；被動元件漿料大廠勤凱表示，銀價過去3個月上漲約30%，報價已依國際銀價變動進行連動向上調整。法人分析，被動元件明年價格有調漲空間，身為被動元件一哥的國巨*明年將更有機會主導市場價格。

從基本面來看，被動元件第三季幾乎都繳出不錯的成績單。同時，10月自結獲利更亮麗。蜜望實上半年連續兩季虧損，第三季轉正，一口氣彌平上半年虧損，甚至10月單月稅後淨利1.15億元，更賺贏第三季，單月每股稅後盈餘（EPS）達1.44元；信昌電光是第三季EPS就達1.18元，寫下近14季以來新高，10月稅後盈餘0.66億元，年增32%，EPS為0.39元。

不過，法人提醒，觀察近期被動元件股盤中走勢頗為「震盪」，往往開高走低，甚至今天跌、明天大漲，今天大漲、明日又跌，投資人盲目跟風容易追高殺低，且個股輪動快速、當沖客不少，搶短的投資人可要當心。

