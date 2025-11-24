〈財經週報-台股熱點〉不畏台股下挫 BBU撐起半邊天

BBU前三季營收與EPS

記者歐宇祥／專題報導

上週台股上沖下洗，不過AI供應鏈前景佳，BBU（電池備援電力模組）需求也將持續提升，電池模組股王AES-KY（6781）、順達（3211）上週原本股價都維持高檔震盪，可惜上週五（21日）台股下挫，連帶BBU族群漲勢虎頭蛇尾，AES-KY週跌4%、順達也週跌約3%，中小型廠商如長園科（8038）反而跌深反彈、週漲約4%。

中小型廠跌深反彈

上週AI龍頭輝達（NVIDIA）公告財報、美國公布經濟數據，AI供應鏈股價起落。不過研調機構集邦科技（TrendForce）預估，今年全球AI伺服器出貨年增將逾24%，明年在北美大型CSP（雲端服務提供商）加強AI投資帶動下，全球AI伺服器市場出貨量將再成長20%以上，有利於所有供應鏈廠商。

請繼續往下閱讀...

AES-KY今年受惠BBU商機，營運大幅成長，總經理宋維哲看好，因AI建置需求不墜，加上AI功耗仍將持續提升，對BBU需求帶動力強，明年仍是樂觀的一年、並有望持續新增客戶，加上輕型電動載具（LEV）市況明年觸底反彈，整體營運正向看待。

電池模組廠順達近年含BBU等非IT領域佈局逐漸開花結果，總經理張崇興日前指出，明年看好BBU業務持續成長，挹注毛利率與獲利表現，整體營運將優於今年。不過以筆電（NB）產品為主力的IT事業市況仍較為壓抑，明年估非IT業務營收比重會提升到40%至50%，順達也將擴產以支應BBU需求。

鋰鐵電池模組廠長園科今年營運也顯著回溫，不過主要是受惠半導體客戶的UPS（不斷電電池模組）、BMS（電池管理系統）持續出貨所帶動，不過長園科也看好，隨著半導體、AI伺服器與資料中心對UPS需求提升，出貨動能有望持續成長，將持續拓展半導體客戶UPS需求，並切入資料中心等新興市場佈局，看好未來營運將穩定向上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法