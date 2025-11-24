〈財經週報-金控併購〉公股投信研議四合一 為將來公公併鋪路

財政部態度轉變，公股投信整併有望直接往「四合一」方向邁進，但是執行面仍有許多挑戰。（記者靳昌玲攝）

金控民民併熱潮再起，市場焦點轉向「公公併」，但公股金控整併難度高，當初兆豐金（2886）董事長董瑞斌倡議旗下子公司先行，市場一度盛傳兆豐金、第一金（2892）與合庫金（5880）三家投信將整併，但最終沒有下文，近來傳出公股投信「四合一」，據悉將在明年完成，且由規模最大的第一金為存續公司。財政部次長阮清華表示，日前4家都有意願，應該是往好的方向發展。

據指出，當初因第一金態度保守，導致公股投信「三合一」沒有下文。某公股高層表示，這次財政部態度轉變是「關鍵」，在財政部指示下，目前各金控都在「寫評估報告」，且因華南金（2880）旗下華南永昌投信爆發虧損，整併時機成熟，也使得公股投信整併有望一次到位，直接往「四合一」方向邁進，包括第一金投信、華南永昌投信、兆豐投信與合庫投信。不過，目前公股投信整併還在初期評估作業，合併案能不能成，執行面仍有許多挑戰，包括先前傳出華南金希望有主導權，要如何達成共識還有得談。

公股投信整併若順利 可能明年完成

一位行庫高層表示，公股金控旗下的證券、投信，「每家都一點點，績效不好」，每都要買一套系統，一套要6、7000萬元，4套就要2、3億元，併一起只要一套。雖然整併可能涉及就業問題，但初期應該不會有壓力，各金控會安置，目前少子化嚴重，人才需求大，各行庫每年都要招募不少人才。

另一位公股董座指出，各家金控都會審慎評估自家投信的估值、合併後對集團的利弊影響、應取得的股權比例、人員的安置與客群要整合、如何說服董事會同意等。若四合一順利完成，將成為公股整併的示範案例，為後續更多「公公併」開路。

阮清華日前表示，公股投信是否整併，「由他們自己協調、自己談」，這些已是民營化上市公司，財政部不可能主導或強迫，但據了解「4家都有意願」，應該是往好的方向發展。他表示，公股投信規模都很小，合併可以擴大規模，但即使4家投信合併，整個規模也只排名第7，距離第6還是有段距離。他說，財政部鼓勵公股去談，但目前還沒有向財政部提出報告。

公股加碼國票金 是否爭奪主導權受矚目

對於公股併民營，阮清華則表示：「如果他們評估OK，我們是樂觀其成。」他說，公股再不做改變，對長遠發展不好，希望公股金控能有更開闊的心胸，願意去評估併購，「有標的看就去看，有好的就去併」，但一定是評估有互補、綜效才適合併，財政部不會「亂點鴛鴦譜」。

另，近期公股持續加碼國票金（2889），外界關切國票金是否由公股吃下？財政部以「無法評論」回應，但希望兩大股東不要吵來吵去，大家能夠回到專業，把公司經營好，創造多贏局面。

不過，一位行庫高層認為，國票金股權結構複雜，兩派大股東一直在吵，財政部覺得對經營權穩定不好，且國票金只有證券及票券，缺乏通路，應該要找有通路的銀行合併，併購安泰銀的效益有限，如果公股要介入主導，「可能彰銀、台企銀有機會」。

