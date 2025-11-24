〈財經週報-金控併購〉金控併購潮再起 學者：合併是金融產業之必然方向

玉山金是銀行起家，證券和投信規模則較小，併購三商美邦人壽，可望吸收既有客戶和、保單以及業務團隊。（資料照）

記者王孟倫、吳欣恬／專題報導

近來國內金控吹起併購風，學者專家表示，樂見金融機構能夠擴大整併規模，無論是金控、銀行、保險或證券等，透過合併，可以降低各機構過度競爭的問題，減緩經營壓力，合併已是金融產業之必然方向與趨勢。

政治大學金融系兼任教授殷乃平直言，台灣從1990年代開放銀行設立，當時，政府開放民間新設銀行，正式開啟台灣金融新頁，但後來也衍生「銀行家數過多」（overbanking）問題，導致每家銀行獲利空間有限；另一方面，由於互相惡性競爭，反而無法取得正常的利潤，導致本國銀行的銀行存放款利差空間比其它國家、地區都小，造成經營環境的困境。

殷乃平指出，最近很多人在討論「金金併」，就是著眼於擴大規模、把餅做大，畢竟，整體來看，台灣市場不夠大，金融機構太多，這就是根本的問題，若跟國際金融機構相比，「我們獲利率連五分之一都不到」，所以，要提高獲利，最直接且有效的方法就是把市場變大。

他說，業界常常比喻，國內金融產業就像「小舢舨」，但別人是開「航空母艦」，試問，「我們要拿什麼跟別人競爭呢？台灣根本就沒有足夠的條件，所以很難走出去」。

殷乃平表示，主管機關不要把目光只放在國內市場，這是不夠的，要去培植金融業著的國際競爭力，把門打開、不要怕競爭，這樣才會有能力；台灣只是個海島，在這樣環境下，必須利用國金融市場的養分，才能茁壯。他強調，台灣金融機構的業務重疊性高，國際化的能力又不足，難以到國際市場上競爭，金融機構整併是必然的方向。

金融併購標的 選擇自己較弱部分

交大財金所教授葉銀華表示，以新新併來說，台新金控缺乏大的壽險公司，雖然收購了保德信人壽，但規模較小，加上和新光金控有家族淵源，雙方股東重疊性高，在新光金面臨金管會多次裁罰、財務不佳等困境的情況下，新新併成了最佳解。合併後的台新新光金（2887）則，有屬中大型的台新銀行、大型的新光人壽、證券規模也還可以，可以說各個功能都匯齊。

而玉山金控（2884）則是銀行起家，證券和投信規模則較小，看上三商美邦人壽，除了有1兆多的資產，還加上既有客戶和、保單以及業務團隊。可以看出，金融併購著重在深化布局，併購標的選擇，是以自己本身比較弱的部分去加強。

葉銀華也提到，現在國內金融機構、銀行家數多，但更重要的是，「大家都長得像」，因此整併完後還要能走出跟其他競爭對手不一樣的路，才能真正發揮整併成效。

