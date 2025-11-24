〈財經週報-時事求是〉金融併購新局

台新新光金合併案落幕，部分金控藉併購擴大版圖的雄心不變。外在環境及主管機關的意向，卻是左右金融併購成功的關鍵。（資料照）

■魏錫賓

因有中信金搶親的戲劇性情節，不僅投資人高度關切台新新光金合併案，也吸引大眾目光，一年多來，案件雖塵埃落定，部分金控卻也醞釀藉併購擴大版圖的雄心。除了業者的意願之外，外在環境及主管機關的意向，也是左右金融併購的關鍵。

為解決問題金融機構的問題，2001年之後政府的金融政策積極鼓勵合併，2004年的二次金改，並提出促成三家金融機構市占率10%以上、14家金控減半，以及公股金融機構減少等具體目標。在政策激勵下，金融業興起併購潮，初期被併購者多屬信合社、地區性中小型銀行，以及票券公司等；2010年之後，併購案漸息，但多家外資壽險退出台灣市場，由本國金控接手；近3年則有富邦金（2881）併日盛金，以及台新新光金的合併大案。

根據金管會統計，從金管會在2004年成立後迄今21年多，國內金融併購案共有67件，平均每年僅約3.2件，其中在2008年前完成者有36件，超過一半，只用不到4年的時間；然而，從2013年至2022年的10年期間，僅完成10年金融整併案。

為了回應外界金融應整併的呼聲，2018年6月金管會發布「增加金融機構整併誘因之政策說明」新聞稿，為促進金融整併，提供符合資格之金控或銀行「先以參股合作擔任其他金融機構持股超過10%之大股東，再洽商整併之機會，並以資本計提之彈性處理方案作為誘因。」但作用並不大，除了富邦併日盛外，也只寥寥可數。顯見受高度監理的金融業，尤其是金控及銀行的整併，同時受到外在環境及政策走向的左右。

台新新光金已合併，金控、壽險及銀行業的結構重新洗牌，而國泰金（2882）、富邦金及中信金（2891）等前3大金控前10個月獲利也在前3名，總資產排名第4的台新新光金（2887）則正急起直追。在競爭加劇，且政府發展資產管理中心的助攻下，金融業的整併確見再起的契機；不過，金管會以穩定為考量，修法提高首次投資持股須超過25%等規定，將是新的變數。

兩度搶親失敗的中信金，以及國泰金，都有併購其他金融機構的意願，待價而沽的金融業者也不只有一家。主管機關的法規將會影響股東、經營者、員工及金融消費者等利害關係人的利益，不能只有單面向的考量。尊重市場機制，以及避免整併累積系統性風險，或許是最簡單的方法。最重要的是政策的一致性，畢竟整併並非一朝一夕可以達成，有意發動的金融機構需要時間準備。

金管會有意在變動中求穩定，藉金融併購進一步鞏固金融結構，讓體弱機構出局，使金融體系更為穩健；不過，強者總是會自然地從市場中脫穎而出，在任何交易的進行中，限制多寡就是變數。金融監理若僅求低風險，很難不陷入墨守成規或固步自封的窘困中。

