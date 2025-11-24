〈財經週報-金控併購〉防搶親再上演 金控併購門檻拉高

金控轉投資管理辦法之七大修正之列表

記者王孟倫／專題報導

金融整併潮來襲︰台灣金控版圖新規則

從「新新併」到「玉山金併三商壽」，近來國內金控吹起併購風，且都出現第三方搶親情況。為防金控搶親造成金融市場不確定性或混亂，金管會拍板「金控投資管理辦法」，大幅拉高公開收購門檻等，目前修法已經進入最後階段，預計今年11月底完成。

金管會修正「金融控股公司投資管理辦法」，提高併購門檻，降低不確定性。（中央社）

金管會修正「金融控股公司投資管理辦法」，七大修正重點中，又有三大主要修正影響最大，一是首次投資金融機構持股比率須逾25%，二是金控首次投資採「全現金」；兩項都是提高併購門檻，以降低變數或不確定性；三是首次投資金融機構應提具書件，從原本須取得「董事會不反對之決議」，放寬為「具合理性與可行性的計畫」，因為實務上要取得未反對之決議難度較高。

防金控搶親重演 金管會修法拉高收購門檻

至於新制對金控併購的影響，民營金控主管分析，「金控投資管理辦法」就是國內金融市場的「遊戲規則」，任何一個法條與規定的修正，直接牽動金融業的運作與動向，影響非常深遠；對於金融市場來說，主要是有助於金融整併更順利進行，從修訂內容來看，金管會在意金金併過程中，金融秩序必須維持及確保穩定，這就是大前提。

金管會銀行局官員表示，本次修正目的就是為了讓併購法規更能符合市場「實際運作需求」，「以因應併購實務，減少整併過程中的不確定性」，加速交易完成，並建立更健全的併購環境。

銀行局指出，從實務面來看，若金融機構的資本結構厚實、財務能力佳，越能夠抵擋風險波動，鼓勵各金融機構進行整併擴大合作範圍，但前提是「良性優質整併」，不希望是為了併而併，這樣金融機構才能夠創造綜效。

「身為金融監理機關，並不會由上而下、主導或促請業者併購。」銀行局表示，金管會主要任務是完善建構良好法制環境，然後，有利於金融機構合併，例如金管會近期修正發布「金融控股公司投資管理辦法」等規定，目的就是提供穩健的金融市場環境。

對於「金控投資管理辦法」七大修正，官員說明，畢竟，金融機構整併過程充滿不確定性，因此要求首次投資金融機構的持股比率須逾25%、一次到位，這是避免後續整併過程，萬一股份吃不下的困擾。其次，要求以「現金」為對價，也就是「全現金」原則，以避免股價波動影響股東權益。

不支持敵意併購 合意併購是主旋律

銀行局也明確表態，不支持「敵意併購」，金融機構是受到高度監理，不會有公司治理不良、需要外力介入取代情況，這樣只會造成更多的混亂，所以，主管機關不允許金控「搶親」的情況，也就是反對「敵意併購」，原因很清楚，「非合意併購」會造成更多問題。換言之，「敵意併購」等於走入歷史，合意併購是「主旋律 」。

