放行輝達H200輸中？華府抗中派力阻

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博昨報導，知情人士透露，美國官員已針對是否允許輝達對中國出售其H200人工智慧（AI）晶片進行初步討論。知情者強調尚未拍板，僅停留在內部討論階段，但這與川普政府先前對半導體出口管制的公開立場大相逕庭，代表對北京做出讓步，幾乎篤定將引發華府對中鷹派人士普遍反對。

H200兩年前推出，較H100配置更多高頻寬記憶體（HBM），功能較專為中國市場設計的AI晶片H20強大兩倍，兩款AI處理器都屬上一代Hopper技術，而非當前最先進的Blackwell架構。

彭博：白宮初步討論 尚未拍板

白宮拒絕對此發表意見，僅表示「政府矢志確保美國的全球科技領導地位，以及捍衛國家安全」。

輝達聲明說，美國當前規範不允許對中國提供具競爭力的資料中心產品，「這使廣大的市場拱手讓給快速成長的外國競爭對手」。

今年以來，輝達一再強調這一點，並遊說反對強制輝達優先供應美國而非中國客戶的立法。白宮敦促國會議員反對該法案，而該案是跨黨派議員力圖阻止川普放行先進晶片銷售中國的努力。

知情者說，在川普與中國國家主席習近平上月會面後，美政府官員一直持續討論可以放心出售哪些晶片給中國，比起Blackwell晶片，一些政府內部人士將H200晶片視為折衷方案。

美國商務部近日宣布，批准輝達向沙烏地阿拉伯的AI公司Humain以及阿拉伯聯合大公國的G42，出售七萬顆Blackwell晶片。

