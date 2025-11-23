抗中稀土威脅 歐盟南非簽署礦產協議

對抗中國稀土威脅，歐盟二十日與南非簽署關鍵礦產合作協議，以降低對中國的依賴。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在面臨中國日益武器化關鍵礦產之際，歐盟二十日與南非簽署關鍵礦產合作協議，以降低對中國的依賴，確保對再生能源、運算革命與國防至關重要的稀土金屬可靠供應。南非總統拉瑪佛沙表示，「我們簽署了一份史無前例的協議；我們不再僅依賴開採，也要在開採地加工這些礦產，進而使南非開始在價值鏈上前進」。

歐盟該計畫包含儲備稀土，以及建立一個規模九百萬歐元的聯合採購機制。歐盟執委會主席馮德萊恩說，「我們需要這些投入，以驅動南非與歐洲的乾淨能源轉型，我們未來的經濟將依賴公平、可靠的供應鏈」。她補充，烏俄戰爭及其對歐洲能源供應的衝擊，喚醒歐盟必須多元化關鍵資源。

G20草案：確保關鍵礦產不受單邊行動干擾

為期兩天的二十國集團（G20）峰會二十二日在南非登場，這是該峰會首次在非洲國家舉行。彭博掌握的一份草案文件顯示，G20呼籲加強對關鍵礦產的保護，避免其受單邊貿易行動的影響。該文件說，「我們尋求確保關鍵礦產的價值鏈更能抵禦干擾，無論這些干擾是因為地緣政治緊張、牴觸世界貿易組織（WTO）規則的單邊貿易措施、疫情抑或是自然災難」。

彭博報導，隨著美中貿易摩擦升溫，中國將其對關鍵礦產的控制武器化，透過出口許可，限制全球取得製造飛彈、手機等各種產品所需的關鍵金屬。

G20罕見批評中國不公平的單邊關鍵礦產政策

美國前貿易談判官員、亞洲協會政策研究所研究員卡特勒說，「雖然沒有指名道姓，但G20成員批評中國不公平的單邊關鍵礦產政策，實屬罕見」。她補充，這凸顯全球對於北京為其自身利益，近期干擾供應鏈的舉措感到深切疑慮。

報導說，中國國家主席習近平缺席本次峰會，由中國總理李強代為出席，該文件發表時可能再經修改。

