漁電共生首例 志光能源獲水產品產銷履歷認證

大亞旗下志光能源一期漁電共生案場，全區取得水產品產銷履歷認證，是漁電共生案場首例通過「集團式驗證」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕大亞集團旗下志光能源一期漁電共生案場，全區取得水產品產銷履歷認證，是漁電共生案場首例通過「集團式驗證」，也是少數在「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」修正草案正式實施前，就完成全區產銷履歷建置的漁電共生案場。

漁電共生常被質疑假養殖、真種電，農業部今年通過農業容許審查辦法，由縣市農業主管機關審查水產養殖設施經營計畫通過，才能取得容許核可，落實「養殖為本、綠能加值」原則。

大亞旗下的志光能源一期總裝置容量八十五MW、占地一一四公頃，日前全區取得水產品產銷履歷認證；產銷履歷驗證委託嘉義大學辦理，透過專業學術單位參與驗證，提升公信力與專業度。

大亞說明，驗證以志光能源為主體，將案場內所有合作養殖戶一併納入範圍，建立統一的養殖紀錄與查核機制，讓產品自放苗、養成至採收全程皆可追溯，進一步強化食安信任與市場競爭力；此次驗證以文蛤、石斑、黃蠟鰺及台灣鯛為主，後續將陸續納入白蝦、虱目魚等，擴大案場多元養殖物種的管理與品質保證。

打造示範性永續漁電場域

大亞集團董事長沈尚弘表示，漁電共生不僅是發電與租金收益的結合，更是與在地養殖戶「共同經營、共同成長」的長期承諾。志光案場全區取得產銷履歷，是集團落實ESG、推動永續養殖與地方共好的重要里程碑，未來也將持續以此模式擴大至其他開發中案場，打造具示範性的永續漁電場域。

