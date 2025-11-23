民營新燃氣電廠喊卡 供電陷兩難

台泥經營的花蓮和平燃煤電廠後年與台電購電合約到期，台電考量北東電網供電穩定，目前展開續約事宜。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣推動電力建設不易，因台電受阻而向民間購電，但民營電廠也是難關重重，原規劃中的新燃氣電廠中佳、九崴都在今年九月與台電解約；至於花蓮的和平燃煤電廠則展開洽談續約，且綠能同步並要推動海洋溫差發電。面對燃氣新建不順、燃煤卻又必須續約，在減煤與穩定供電之間陷入兩難。

原為台積電南科電力來源 九崴選址受阻已解約

森崴能源旗下的九崴電力，有六十萬瓩裝置容量，被視為台積電在南科的重要電力來源，九崴前年與台電簽署「一一五年商轉燃氣機組電力採購案」合約，但多次選址受阻，加上地方抗爭與環評未過，未能如期取得施工許可，今年九月五日與台電終止契約。

請繼續往下閱讀...

位於台中的中佳，有六十一萬瓩，已與台電簽訂二十五年購售電合約，但經濟部長龔明鑫證實中佳因財務問題，今年九月九日遭台電解約。

台中中佳電廠財務問題 9月遭台電解約

據了解，中佳是首次違約，將被台電停權一段時間，但中佳相關執照都在有效期限內，只要資金到位，台電再開新案，中佳停權結束再參與投標，仍有機會起死回生。中佳強調，持續接觸新投資人，不會輕易放棄。

至於台泥經營的和平燃煤電廠後年與台電購電合約到期，台電考量北東電網供電穩定，目前展開續約事宜。根據台泥規劃，和平電廠可營運至二〇四〇年，相關人士指出，和平必定會續約，只是台泥也被要求發展綠能，譬如在和平電廠旁新設海洋溫差發電。

中佳、九崴解約後會少約一二一萬瓩，對供電仍有一定影響，而和平是國內僅剩的燃煤民營電廠，則不利國內減碳；台電表示，未來還是會視國內產業需求辦理電力採購。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法