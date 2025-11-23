降關稅衝擊》明年碳費打2折 可分期緩繳

明年開徵的碳費，環境部與經濟部已達成共識，針對受美國關稅衝擊業者，包括工具機、汽機車零組件、中小企業等產業，碳費直接打兩折，並可分期、緩繳。（資料照）

工具機、汽機車零組件、中小企業等艱困產業適用

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美關稅談判將進入最後關鍵階段，行政院已提出九三〇億元的產業支持方案，而明年開徵的碳費，環境部與經濟部已達成共識，針對受美國關稅衝擊業者，包括工具機、汽機車零組件、中小企業等產業，碳費直接打兩折，並可分期、緩繳；至於台積電是否適用？官員表示，尚在討論，相關方案最快本週公布。

半導體業是否納入 尚在討論

碳費明年開徵，徵收對象涵蓋約二五二家企業、共四六四家工廠，首年估可徵收四十五億元。官員表示，業者是依今年排放量繳交，明年五月底前繳交，每公噸原為三百元，若業者提自主減量計畫，可享一百元或五十元的優惠費率；另納入高碳洩漏風險認定範圍的產業，可適用〇．二的排放量調整係數，等於碳費再打兩折。

官員說，環境部與經濟部對於高碳洩漏產業認定，已多次研商，並組成跨部會審議小組討論。目前認定範圍將分二部分，一是直接用產業別認定，以貿易與排放密集度做為門檻，例如鋼鐵、水泥、石化等產業，一旦納入後可適用到二〇三〇年；另一是個別認定，此部分每年要審查，除原本討論的前一年營收大幅衰退、碳費占毛利三成、受到中國或越南低價傾銷產業將納入外，也新增受美國對等關稅影響產業，讓艱困產業有喘息空間。

環境部以二〇二四年的排放量推估台電、中油，需繳納碳費分別約為六．五億元及一．三億元。至於中鋼適用高碳洩漏產業後，明年碳費約繳交一億多元。

至於半導體不屬於高碳洩漏產業，台積電年排碳一千二百多萬公噸，但有提出自主減量計畫，預估年繳碳費約為十餘億元。由於台灣關稅談判，是併同涉及半導體的二三二條款一起談，台積電等半導體業是否適用高碳洩漏產業認定？官員表示，尚在討論中，最快本週就會公布認定範圍。

官員：中小企僅7家徵收

對於美國關稅衝擊，外界有暫緩開徵碳費的聲音，官員強調，徵收對象僅有七家是中小企業，而我國中小型製造業約有十幾萬家，因此不應以碳費緩徵做為中小企業因應關稅衝擊的說法。

