法說會速報︰中揚光、健和興

2025/11/22 05:30

健和興表示，公司將持續發展綠電連接器，包括儲能、配電、輸配電與伺服器用連接器等領域。（健和興提供）健和興表示，公司將持續發展綠電連接器，包括儲能、配電、輸配電與伺服器用連接器等領域。（健和興提供）

中揚光無人機產品 明年展現成果

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學模具廠中揚光（6668）近年持續推進轉型，總經理許智程昨日於法說會中指出，明年含玻璃鏡片、模造玻璃鏡片等光學元件營收比重將達50%，車用、無人機、AR（擴增實境）與VR（虛擬實境）應用也將逐漸展露成果，並挹注業績成長；泰國廠也將在2026年貢獻營收。

中揚光今年前3季稅後虧損1.13億元，每股稅後淨損1.11元。不過許智程指出，在多項業務布局持續開花結果下，明年營收有望成長。

除元件領域以外，中揚光也在車用領域與歐美Tier 1（第一階）客戶合作，無人機等新應用也會加速貢獻。

健和興儲能產品 中長線成長動能佳

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠健和興（3003）昨於法說會指出，受政策與關稅影響，車用與家電產品線在今年表現承壓。隨著庫存接近正常水位、人力費用結構改善，毛利率有望自今年下半年起逐季回升。展望明年，公司將以綠電連接器作為成長核心，搭配泰國與印度小型衛星工廠布局，強化全球供應鏈韌性。

健和興管理層指出，電子模組儲能連接器的應用範圍涵蓋大型電容儲能、資料中心、製造業備援電力、家庭用儲能等領域，並可串接太陽能與再生能源電網，形成完整的綠電系統。近兩年持續與客戶合作開發多款新規格，擴大儲能產品滲透度，預期將成為中長期最重要的成長曲線。

