財經青紅燈》給美食-KY按個讚

以85°C崛起的美食-KY（2723）一次性陣痛關掉中國營運不佳門市，認列超過10億元的一次性損失，導致單季每股虧損6.06元。（取自官網）

以85°C崛起的美食-KY（2723）日前宣布啟動中國市場重大調整，擬半年內關閉180家獲利不佳的門市，Q3財報一次性認列逾新台幣10億元的減損費用，顯示其「壯士斷腕」決心，儘管明年合併營收將減少，但整體獲利結構有望明顯改善。

美食-KY西進最風光時每年可認列10幾億元獲利，疫情前的2019年還有7億餘元，2021年跌到4.3億元，2022年僅剩1223萬餘元，自此就陷入虧損泥淖；顯示中國連鎖咖啡業的惡性殺價競爭，早非美食-KY的金雞母、反成拖油瓶，加上近來星巴克出售大部分中國事業股權，美食-KY未來更難透過「汰弱留強」來苦熬機會，已得面臨去留的抉擇。

2014年時，美食-KY中國業務占比達72%，門市一路擴張到逼近600家，但到今年第二季，中國門市縮減至441家，預計今年底，最多剩下260間，等於是半年關掉180多家，Q3財報雖一次性認列10億元減損費用，用於年底前關閉的門市或中央廚房，導致單季每股虧損高達6.06元，但換來的是更廣大的非中市場成長與布局機會。

美食-KY合併營收中，中國市場占比降至33%，美國、台灣雙成長，分別貢獻50%、17%營收，顯示重心正快速轉向美國，預計明年占比仍將攀升。

美食-KY將資源集中於成長動能強勁的美國市場，以此確保長期的財務穩定性，就像是船隻在狂風暴雨中拋棄部分載重，短期內看起來損失，但最終可確保船隻能更輕盈、更安全駛向成長的目的地。（高嘉和）

