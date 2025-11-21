穎崴董座：AI需求塞爆產能 明年擴產倍增

穎崴董事長王嘉煌昨指出，目前AI成長看不到盡頭。（資料照，記者洪友芳攝）

明年營收將達雙位數成長 再挑戰新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面大廠穎崴（6515）董事長王嘉煌昨指出，受惠美系等主要客戶對AI／HPC（高效能運算）晶片測試需求爆發，目前AI成長看不到盡頭，公司第四季訂單塞爆產能，預期將帶動營運比上季成長；因應客戶訂單需求，公司準備擴產，明年探針自製月產能將提高到600~700萬支、產能倍增，明年營收將達雙位數成長，再挑戰新高。

第四季營運優於上季

王嘉煌表示，穎崴同時要求加工供應商同步大幅擴產，以因應明年高階AI晶片需求全面開出，除了既有客戶外，也接觸更多AI晶片業者，對整體市場動能維持強勁的樂觀期待。微機電（MEMS）探針卡預計第四季起開始顯著貢獻營運成長，也將推升營收往上攀升。此外，公司主要產品測試座（Socket）等系列測試介面方案，預期將帶動未來數年成長。

拚建立美國製造產能

因應地緣政治帶來的供應鏈重組，穎崴也正與美國合作夥伴洽談，期望能建立美國製造產能，最快明年上半年確定，下半年建立測試座等相關製造線並投產，王嘉煌表示，美國製造據點預計設在亞利桑那州，以對應當地晶圓廠與高階封測產能開出。因封測廠紛由中國轉移至馬來西亞，穎崴也將跟進評估在當地投資布局。日本則與YOKOWU合作緊密，雙方既是供應商也有股權合作，透過跨國技術連結，強化測試客製化服務。

