輝達報喜 助飆846點 台股創史上第2大漲點

輝達財報優於預期，引爆買盤回流，推升台積電終場大漲60元，台股昨收盤上漲846.24點，創下台股第2大單日漲點。（中央社）

〔記者歐宇祥／台北報導〕輝達（NVIDIA）財報優於預期，市場一甩近日頹靡，昨加權值數跳空開高、開盤大漲600點，一路維持高檔震盪，各類股漲多跌少、AI股氣勢如虹，加權指數終場收在27426.36點、大漲846.24點，創下史上第二大漲點，成交量約5923.6億元。

輝達財報營收、獲利與展望都優於市場預期，甩脫AI泡沫說，加上美國放行中東AI晶片銷售，AI供應鏈昨日表現熱絡，台積電（2330）收紅盤，台達電（2308）、日月光（3711）收漲逾6%。

AI伺服器未來需求十分暢旺，昨日散熱、PCB族群的股價火熱。散熱股王健策（3653）可望受惠高階水冷散熱商機、昨強漲逾8%，收在2655元、站上新天價，建準（2421）也收漲逾6%。

PCB族群金像電（2368）則大啖ASIC大單、精成科（6191）受惠探針卡需求，昨雙雙以漲停作收。

融資餘額仍在高水位

觀察三大法人動向，昨日外資買超131.07億元、投信買超10.15億元、自營商買超55.27億元，合計買超約196.48億元；外資台指期淨空單昨大減6880口，累計外資台指期淨空單降至2.4萬口。

元大投顧認為，昨從技術面來看，加權指數從季線附近反彈、但在10日線受阻，且上檔逢月線反壓，後市可能在月、季線之間整理；從籌碼面來看，融資餘額仍在高水位，缺乏法人積極買盤的推升力，仍需觀察後續籌碼動向。

台股波動率明顯下降

群益期貨指出，昨外資期、現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、週選略為樂觀，整體籌碼為保守格局。從技術面來看，台股波動率明顯下降，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。

