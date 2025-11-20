持續申領失業救濟人數大增 美非農就業恐不妙 Fed降息機率增

美國十月就業市場出現疲軟跡象，強化幾名聯準會官員近日的看法，認為Fed在十二月會後應繼續降息。圖為北卡羅萊納州一場就業招聘會。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦政府日前結束長達四十三天的停擺，部分就業市場數據開始恢復公布，而最新公布的數據顯示，美國十月就業市場出現疲軟跡象，這強化幾名聯準會（Fed）官員近日的看法，認為Fed在十二月會後應繼續降息。

預估12月會後會繼續降息

美國勞工部表示，截至十月十八日為止的一週，美國初次申請失業救濟金人數為二十三．二萬人，但因聯邦政府停擺而無前三週資料；持續申領失業救濟金人數小增一萬至一九五．七萬人，較截至九月十三日為止當週的一九一．六萬人大幅增加。

請繼續往下閱讀...

在九月和十月調查期間，持續申領失業救濟人數大增，顯示十月失業率料將居高不下，這與企業招聘疲軟的狀況相符。

人力資源管理公司ADP的報告顯示，截至十一月一日為止的四週內，私人企業平均每週裁員二五〇〇人；但裁員速度在十一月已見放緩。

此外，職業介紹公司Challenger,Gray& Christmas數據顯示，美國企業十月宣布的裁員人數超過十五．三萬人，較九月激增一八三％，較去年同期也飆升一七五％，創二〇〇三年以來十月裁員增幅的最高紀錄；今年前十個月宣布的裁員總數已超過一〇〇萬人，較去年同期增加六十五％，料將成為二〇〇九年以來裁員最嚴重的一年。

白宮日前警告，十月失業率和消費者物價指數（CPI）可能因聯邦政府停擺而不會發布。美國勞工部原定十月三日公布九月非農就業報告，因聯邦政府結束停擺，將改在本週四（二十日）發布，因此將成為研判Fed政策走向的關鍵。

Fed理事華勒（Christopher Waller）日前在倫敦的演說中重申，Fed在十二月會後應繼續降息，理由是就業市場疲弱，貨幣政策正在傷害中低收入消費者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法