無懼泡沫說 輝達、微軟砸4700億 投資Anthropic

輝達與微軟十八日宣布，將投資AI新創公司、Claude聊天機器人開發商Anthropic一五〇億美元。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在市場對人工智慧（AI）領域的投資泡沫疑慮加劇之際，輝達與微軟十八日宣布，將投資AI新創公司、Claude聊天機器人開發商Anthropic一五〇億美元（約四七〇〇億台幣），其中輝達出資一〇〇億美元，持有Anthropic對手OpenAI廿七％股份的微軟則出資五十億美元。

根據合作協議，Anthropic承諾採購微軟雲端運算平台Azure價值三〇〇億美元算力，且將使用輝達Grace Blackwell伺服器進行部署，同時使用明年推出的輝達Vera Rubin系統。

請繼續往下閱讀...

法新社報導，相關投資標誌著生成式AI領域的重大格局調整，在該領域中，ChatGPT開發商OpenAI與Anthropic、Google等對手競爭加劇；Google十八日公布其最新款的Gemini模型。

Anthropic由前OpenAI員工阿莫迪於二〇二一年成立，標榜優先專注於AI發展的安全性，而自二〇二二年底第一版的ChatGPT推出以來，包括亞馬遜、Meta與馬斯克的xAI等科技業對手已在AI領域投入數百億美元資金。

Anthropic未來估值 將達三五〇〇億美元

消息人士稱，該最新投資將使Anthropic估值達三五〇〇億美元，使其成為全球最有價值企業之一。OpenAI最近估值為五〇〇〇億美元。

華爾街日報報導，輝達、微軟與Anthropic的結盟是全球AI競賽中的最新現象，顯示重要參與者間儘管存在商業競爭與政策分歧問題，也必須相互合作。微軟是OpenAI主要投資人，並向客戶提供該模型；輝達執行長黃仁勳與Anthropic執行長阿莫迪，對於晶片出口中國，及AI將導致大量白領失業等議題曾唇槍舌戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法