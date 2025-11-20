財經青紅燈》輝達多付76億？

T17、T18地上權案4年來沒有長出任何建物，仍是素地一塊，而輝達卻要比4年前多付出76億元的價格才能取得。（資料照）

紛擾多時的北士科T17、T18地上權案，已進入協商解約階段，之前北市副市長李四川上廣播節目時很負責地表示，新光人壽連蓋都沒有蓋，就要求未來50年的收益，且金額預估107億元，這是北市府不敢接受的。

而目前雙方進入協商解約階段傳出最可能的解約金為44.3億元，但李四川也對外表示，未來T17、T18地上權解約後，專案讓售給輝達權利金預估落在120億至125億元。

請繼續往下閱讀...

回到前市長柯文哲任內，2019年T16、T17、T18等3塊地第1次共同招商時，以「智慧健康醫療」為主題，權利金底價約86.88億元，因無人投標而流標作收；到2021年、新光人壽取得T17、T18地上權案的權利金是44億元；若順利解約後，蔣市府預計以120億至125億元的權利金專案讓售給輝達。這數字比第1次3塊地聯合招商的權利金金額還要高出逾33億元，對比4年前新光人壽權利金更高出逾1.7倍之多。

4年時間過去了，T17、T18地上權案同樣沒有長出任何建物，仍是素地一塊，而輝達卻要比4年前多付出76億元的價格才能取得，不知是柯文哲當初標售的地上權權利金偏離市價？還是現任市長蔣萬安設定專案讓售輝達的權利金120億元才合理？另為何蔣市府開價與當初咬定新壽要求的百億解約金又如此相近呢？

此外，新壽同意協商解約、且只要求返回成本的44.3億元，卻有北市議員質疑羅列費用中的除草、環境維護、LOGO等使用在該地上權案的養護費用，應該由租客自己來承擔；難道租屋族向房東租房子後，遇到燈泡壞了、水龍頭要維修，甚至熱水器、冰箱等電器不能使用了，都要求租屋族得承擔修繕維護等費用嗎？如此要求會不會吃人夠夠啊。

（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法