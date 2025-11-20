iPhone 17熱銷 蘋果傳追單 台積增3奈米萬片產能

蘋果新款iPhone 17系列熱銷，業界昨傳蘋果再向台積電追加1萬片產能，使得台積電3奈米產能擠到爆。（法新社資料照）

竹科研發產線也需挪用 明年Q1營運淡季不淡

〔記者洪友芳／新竹報導〕蘋果新款iPhone 17系列熱銷，業界昨傳出蘋果近日再向台積電（2330）追單；A19系列處理器採台積電3奈米（N3P）製程打造，繼10月追單後，這次再增加約1萬片產能，這使得台積電3奈米產能大爆滿，連竹科研發生產線都需挪來增加生產，可望帶動明年第1季營運淡季不淡。

蘋果iPhone 17系列新機自9月開賣以來，銷售陸續開紅盤，連中國市場也熱銷，市場調查指出，10月份中國iPhone銷量較去年同期激增37%，遠高於整體手機市場銷量的成長幅度8%，並超越2021年紀錄，iPhone 17的3款機型銷售均較上一代有雙位數成長幅度。

蘋果iPhone 17智慧手機熱銷，帶旺蘋果供應鏈，半導體供應鏈廠商指出，蘋果10月已向台積電追加2萬片產能，近日再追加1萬片產能，主要是因應A19 pro高階處理器需求增加，這使得台積電3奈米產能擠到爆，除了南科晶圓18廠到今年底月產能將擴增到15萬片，連竹科研發生產線都需挪來增加1萬片生產3奈米製程，才能滿足客戶需求。

半導體設備業界則指出，除了蘋果系列產品之外，加上AI晶片需求大爆發，台積電在3奈米、2奈米及先進封裝仍積極擴產，不受近期AI泡沫化雜音所影響，例如最近在南科購置的面板廠改造的AP8廠、嘉義AP7廠及高雄2奈米第2廠皆展開新一期設備裝機，預計明年加入試量產行列，整體擴產能見度可達2027年。

不過，受美股及台積電ADR走弱影響，台積電近期股價疲軟，昨尾盤更遭大單狙殺，失守1400元關卡，收盤價為1395元、下跌10元，外資昨賣超5426張、投信買超154張、自營商買超1016張。本月以來，外資累計賣超台積電超過8萬張。

