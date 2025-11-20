傳台積2奈米遭洩密 經長︰關切國安等三層面

台積電前資深副總羅唯仁傳出帶走二奈米機密並回鍋英特爾；經濟部長龔明鑫昨表示，政府關切三個層面。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台積電前資深副總羅唯仁傳出帶走二奈米機密並回鍋英特爾。經濟部長龔明鑫昨表示，政府關切「國家安全」、「產業利益」與「廠商損失」三個層次，目前高檢署已啟動調查，經濟部也會配合調查說明關鍵核心技術管制是否涉及國安法。

龔明鑫昨赴立院經委會備詢，朝野立委皆關切台積電竊密事件。龔明鑫說，國家安全方面，高檢署已啟動調查，經濟部也會密切觀察此事是否損及台灣半導體產業生態鏈、客戶關係等；他強調，政府已建立防範關鍵技術外流的機制，且隨時更新核心關鍵技術範圍，也充分尊重台積電是否要提出營業秘密訴訟。

他指出，羅唯仁涉及帶走哪些技術？是否為台積電營業秘密？都應由台積電自行對外說明，且「怎麼樣的秘密洩漏出去，也是秘密」；對立委詢問羅是否有簽署競業條款？龔明鑫說，這都還在查證中，雖有一說指羅有簽，理論上有簽署就不可以去任職。

龔明鑫過去是台積電董事，被問到對羅唯仁的評價；他說，當初印象「還不錯」，但回鍋任職英特爾「有點意料之外」。而羅唯仁也在今年退休後獲得工研院頒發院士殊榮，是否因此案而有變數？龔明鑫表示，會再與工研院討論，要等案件明朗一點再處理。

過去工研院頒發院士殊榮之後，並無撤回的先例；工研院在院士介紹中寫道，羅唯仁不僅強化台積公司國際競爭力，推動整體產業鏈升級，奠定台灣在全球半導體製造中的領先地位，「對國家產業發展與社會福祉貢獻卓著」。

