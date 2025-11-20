童子賢：台積製程能力 難直接複製

和碩董事長童子賢昨表示，台積電組織韌性極強，不會因單一工程師的跳槽就出現關鍵性損害。（記者方韋傑攝）

一人影響有限 整組被挖才可怕

〔記者方韋傑／台北報導〕前台積電資深副總羅唯仁遭爆料帶走二奈米先進製程資訊、回鍋英特爾。和碩董事長童子賢昨表示，雖不清楚個案細節，但台積電組織韌性極強，不會因單一工程師的跳槽而受重傷，需要注意的更大風險是整組人才外流。

童子賢說，以他對半導體產業的觀察，台積電不會因某一位工程師的資料外流就出現關鍵性損害，畢竟台灣科技產業對資訊安全與智慧財產保護相當熟練，企業也早已建立完備體制，不至於因一人而造成體質動搖。

他分析，三星與英特爾的整體製程架構，本質上與台積電累積數十年的模式完全不同。三星與英特爾偏向垂直整合，是先有自家產品，再調整工廠製程；反觀台積電的強項是一次服務眾多客戶，能夠依照不同客戶的設計與需求進行大量微調。「台積電有能力同時應付五個大客戶、三十個中型客戶、一百個小客戶，製程參數因應不同產品而fine-tune（微調），良率仍然維持很高，這是其他公司做不到的。」

各家有製程特性 技術外流無直接衝擊

童子賢認為，在這種結構下，就算有人帶走部分製程參數或調整筆記，對其他公司仍僅具「參考」效果，無法直接移植；因不同公司的流程配置、生產順序與設備安排本來就不一樣，甚至連工廠的整體規劃與操作文化都存在差異，光靠參數並不足以重建台積電的製程能力，「不太可能可直接複製」。

他說，不論是三星、日本供應鏈或美國英特爾，各家公司都有自己的製程配方與產品特性，不會完全與台積電重疊，因此技術外流的影響也不會像市場想像得那麼直接；更值得關注的反而是是否存在「整組團隊流失」風險，若只是個人離職，對整體競爭力的傷害有限。

