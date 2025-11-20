駁台灣病 葉俊顯：半導體出口不靠匯率

現在台灣出口結構不同，較多是在AI（人工智慧）相關伺服器高階晶片，不會因匯率而影響競爭力；所謂的「台灣病」，在半導體領域不會發生。（中央社資料照）

龔明鑫強調台灣是模範生 「我們沒有病，有病的是講我們有病的人」

〔記者吳欣恬、廖家寧／台北報導〕《經濟學人》雜誌日前重提「台灣病（Taiwan Disease）」話題，稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致民眾購買力受損、房價攀升、累積金融風險等問題。國發會主委葉俊顯接受本報專訪時指出，相關議題牽扯到很多結構面問題，很難歸咎央行；因台灣近幾年的出口（半導體）不用靠匯率，假如新台幣升值，美國買台灣產品要花更多錢，可能還希望我們貶值，買晶片相對便宜。

出口主力在AI高階晶片 不會因匯率影響競爭力

葉俊顯直言，央行讓新台幣貶值來創造出口，三、四十年前可能有用，因當時台灣出口產品跟其他國家的替代性滿高；但現在台灣出口結構不同，較多是在AI（人工智慧）相關伺服器高階晶片，不會因匯率而影響競爭力；所謂的「台灣病」，在半導體領域不會發生，比較可能的是傳統產業，但台灣傳產經過很長時間，已慢慢地開始會思考必須轉型，只不過還需要時間去做。

他舉例，二〇一八到二〇二〇年這段期間，因疫情讓台灣半導體產品賣很好，當時匯率升值到二十八左右，有影響到出口嗎？結果是沒有！現在也是一樣，就算今年四、五月新台幣升值那麼多，出口持續創新高。

葉俊顯直言，若川普政府有看過相關數據，就會清楚將匯率拿到談判桌上，對美國不見得有利，且重點是沒有效果，貿易逆差不會有改變。

經濟部長龔明鑫昨出席一場活動時更直言，在國際經貿變局衝擊下，台灣經濟仍表現很好、物價維持穩定，我們是模範生，「我們沒有病，有病的是講我們有病的人」。

他建議《經濟學人》應該多多關心中國，因消費不好，生產過剩貨品以低價傾銷全球，造成國際市場非常大的混亂，我國傳產遭受困難不僅因關稅變數，更重要原因是中國低價傾銷亂市，經濟學人應該去幫他們想辦法、提供意見，看怎麼解決中國問題比較重要。

