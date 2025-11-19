鴻海科技日 秀集團AI能力鏈

鴻海（2317）年度科技日將於本週五（21日）登場，將凸顯鴻海在AI時代的策略轉型。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）年度科技日將於本週五（21日）登場，發言人巫俊毅昨日在展前記者會表示，從AI伺服器、智慧製造到電動車平台，今年活動呈現前所未有的規模與內容。除了展示垂直整合的硬體能力，也將進一步強化集團跨入AI平台運算、生態系結盟的布局方向，凸顯鴻海在AI時代的策略轉型。

巫俊毅指出，今年活動將凸顯集團完整的AI能力鏈，包括智慧城市、智慧製造與智慧電動車三大平台；並以AI伺服器機櫃為例，展示從上游零組件、關鍵模組到整機的完整產品組合，並同步展現自動化與精密加工設備，展出規模為歷屆之最。前瞻技術區將由鴻海研究院主導，帶來量子電腦、人形機器人相關研發、以及自研大語言模型等熱門技術。

此外，巫俊毅也提到，今年活動涵蓋4大主題論壇，包括技術、生產品牌、永續發展與投資新創；電動車展區將展出史上最多款電動車，包含改款Model A在內的多款新車型皆採靜態展示。產品展示件數超過200件，較去年增加逾7成，展區面積更較去年擴大一倍。除了集團旗下夏普參與之外，更首次全面開放外部企業參展，包含電電公會、MIH聯盟與華航等合作成果也將同步亮相。

