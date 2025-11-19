加速雙邊專利審查 台、以簽署PPH

我國駐以色列代表李雅萍及駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅，17日簽署台以專利審查高速公路及智慧財產合作等兩項備忘錄。（經濟部提供）

預計明年一月二日開始施行

〔記者林菁樺／台北報導〕台以專利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）及台以智慧財產合作等兩項備忘錄於十七日簽署，揭開台灣與以色列在智慧財產合作交流的新篇章。經濟部智慧財產局表示，這是今年繼法國之後再新簽署新國家，以色列是台灣簽署的第八個PPH合作夥伴，且罕見在同一年與兩國簽署。

減少重複審查 有利企業專利布局

智慧局說明，PPH是一項加速雙邊專利審查的制度，以一般案件來看，審結時間約需十四個月，但走PPH管道約四．四個月，時間上可快三倍。台以PPH計畫將於明年一月二日開始施行，未來台以兩國可減少對相同發明專利申請案的重複審查，並有效運用彼此的檢索與審查結果，助益兩國申請人早日取得專利，有利企業專利布局。

智慧局補充，此次與以色列簽署PPH合作，是繼與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大及法國合作後，第八個簽署PPH合作夥伴。智慧局長廖承威說，台灣近年拜科技實力，被各國看見，有助與各國簽署PPH。

另，台灣與以色列也簽署智慧財產合作備忘錄，未來雙方將致力資訊交換、專業人員交流、智慧財產意識推廣等合作議題；藉由以色列在軍事科技、網路安全、醫療、生物技術及人工智慧等各領域之尖端技術，結合台灣的半導體及資通訊優勢，兩國在智慧財產領域可深化合作關係。

