財經青紅燈》馬斯克想喝牛奶找錯酪農

上週美國女股神伍德（Cathie Wood）大幅減碼特斯拉持股，導致特斯拉股價一蹶不振，由於女股神向來支持特斯拉，從2018年就預測特斯拉股價會大漲而聲名大噪，如今卻反向減碼，讓市場頗為意外。

有一說是因為女股神旗下基金把資金轉向其它資產配置，包括穩定幣、AI等，但特斯拉執行長馬斯克許多投資都相當有遠見，有很多信徒，女股神應該也是其中之一，只不過本月上旬馬斯克談及一項投資計畫，女股神可能有看出不妥之處。

請繼續往下閱讀...

馬斯克對於他所需要的晶片供給不足，感到不滿，所以計畫興建一座初期月產能10萬片、最大月產能100萬片晶圓的「超大型晶圓廠」，能提供他又多又便宜的晶片，他還說「也許會與英特爾展開某種合作」。

馬斯克想喝牛奶決定自己養乳牛，他需要又多又便宜的牛奶（晶片），只是他好像找錯酪農（英特爾）。台積電目前是全球最大晶圓生產廠商，但月產能估算也不過142萬片12吋約當晶圓，且投資一座先進製程晶圓廠至少要投資200億美元（約6千億新台幣）以上，這樣月產能不過約2萬片，馬斯克的超大晶圓廠月產能要100萬片，等於現在台積電在全世界月產能的7成，這是台積電花幾十年建立起來的，特斯拉未來得花多大筆錢，光想就讓股東頭皮發麻。

輝達執行長黃仁勳日前來台灣被問到這題，他回答得很含蓄，他說「光有資金並無法立刻追上台積電，台積電能穩坐全球晶圓代工龍頭，靠的是長期在良率控制、製程一致性與技術合作上累積的深厚實力」，其實已經認為馬斯克這樣的做法不太聰明，他不太了解晶圓生產的難度在哪裡。

而且馬斯克計畫找的合作對象是英特爾而非台積電，英特爾目前許多先進製程都還要交由台積電代工，自身的晶圓廠不僅成本高、良率也不佳，所以馬斯克這筆投資若真的選擇跟英特爾攜手，這樣特斯拉股東就得快逃，因這恐怕是馬斯克一兆美元薪酬後的另一個錢坑！（陳永吉）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法