上游關鍵材料持續上漲 IC載板 外資估明年漲幅擴大

隨著IC載板價格上揚，加上產品結構優化，外資看好台灣載板三雄欣興、南電與景碩，明年獲利有望明顯成長。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕因上游高階玻纖布、銅箔等關鍵材料持續上漲，AI（人工智慧）伺服器與800G網通交換器市場需求暢旺，IC載板進入漲價循環，其中以BT載板率先漲價，ABF載板本季也加入漲價行列。美系外資預估，第四季BT載板漲幅約10%~15%，ABF載板漲幅約3%~5%，預估明年首季漲幅進一步擴大，並以ABF載板漲幅最大。隨著IC載板價格上揚，加上產品結構優化，外資看好台灣載板三雄欣興（3037）、南電（8046）與景碩（3189）明年獲利有望明顯成長。

欣興、南電、景碩 獲利有望明顯成長

欣興在第四季載板價格續揚之下，漲價效應開始顯現，法人預估欣興第四季毛利率可望回升，預期第四季載板稼動率增至80%~85%，由於高階玻纖布缺貨效應，本季ABF載板接棒BT載板反映漲價，明年每季可能都會再調漲，欣興光復廠擴產進度符合預期，楊梅廠稼動率逐步提升，陸續貢獻營收。

請繼續往下閱讀...

南電因BT載板產品漲價推動，第三季獲利創近7季以來新高，外資指出，南電受惠記憶體需求強勁、800G網通交換器需求成長，帶動載板出貨增溫，該公司陸續調漲載板價格，改善獲利表現，未來IC載板可能出現供應缺口，漲價將一路延續至明年。

景碩指出，載板未來成長重心在於ABF載板，主要是高速運算（HPC）、AI伺服器等應用需要大面積、高層數的ABF載板，未來1~3年成長動能最為強勁，至於BT載板呈現中性成長，看好明年ABF載板成長動能最為強勁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法