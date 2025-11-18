2026國泰金健康走 號召萬人321齊步走

國泰金控將於2026年3月21日於台北美堤河濱公園舉辦「2026國泰金控健康走」，號召萬人一起走出健康未來！（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰金控長期關注全民健康議題，秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，從集團層面推動「健康促進」策略。

繼今年五月首度舉辦「國泰金控健康走」，成功吸引逾五千人次熱烈參與後，國泰金控將擴大活動規模，於二〇二六年三月二十一日於台北美堤河濱公園舉辦「二〇二六國泰金控健康走」，並由台北市體育局協辦，號召萬人一起走出健康未來！

即日起至二〇二六年一月七日開放報名，凡完成報名繳費者，即可參加抽獎活動，不僅有機會獲得萬元Apple好禮、五百點小樹點（生活）等，前三千名報名者還可獲得限量「國泰健康走紀念積木人偶」，兼具趣味及收藏價值，為參與活動留下專屬紀念。活動開放報名以來迴響熱烈，短短一週即突破千人報名，展現全民對健康活動的高度關注與支持。

本次活動設有三KM健康組、五KM歡樂組、八KM挑戰組三種組別，依參加組別，提供豐富的報名物資與完走禮，如活動紀念T恤、百搭漁夫帽、運動毛巾、戶外摺疊水壺等實用好禮。健走沿途設置多處「休息補給站」，提供充足飲水與健康食物補給，陪伴參與者活力完走。當天也歡迎毛孩一同參加，前二百名攜帶毛孩報名者，可獲得限量寵物摺疊碗。

健走之餘，還可體驗現場豐富的周邊活動如瑜珈、舞蹈、親子娛樂等；逛逛特色市集與美食攤位，或欣賞藝人與樂團帶來的精彩演出。國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信也將於現場設置攤位，與民眾進一步互動與交流，共同打造充滿活力與歡樂氛圍的健康嘉年華。

為鼓勵民眾踴躍報名，國泰金控推出多項加碼優惠，即日起於二〇二六年一月七日前完成報名繳費，即可參加抽獎活動，獎項包括iPhone17、Apple Watch、Marshall藍牙喇叭等萬元好禮，以及五百點小樹點（生活）（共六十名得獎者）；另有團體報名限定好禮，凡五人（含）以上團體報名，即可加碼抽饗食天堂餐券（價值一〇七五元，五張，共抽二組）。

