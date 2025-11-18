書劍集》iPhone、大麥克與匯率

央行已定期公布干預外匯市場的金額，除了遇到極為激烈的波動外，不再為了匯率升降而大買。（中央社）

◎歐陽書劍

蘋果公司台灣官網標示的iPhone十七之基本售價是新台幣二九九〇〇元，而同型號的iPhone在美國官網的售價是七九九美元，若以今日一美元兌新台幣約三十一．一元的匯率計算，在台灣購買一隻iPhone十七的價錢，大概可在美國買進一．二隻；也就是新台幣相對美元高估，應該貶值至約三十七．四元兌一美元，才能使雙方的購買力大致相似。這樣的推論合理嗎？

經濟學人（The Economist）上週刊出一篇引用其所編製的大麥克指數（Big Mac index）評論台灣經濟的文章，指出若依據台美兩地的大麥克漢堡售價計算，因台灣的價格相對低廉許多，顯示出新台幣相對美元被大幅低估超過五十％，同時推論因央行長期壓低新台幣匯率，導致國人購買力受損、使房價攀升，並有更高的金融風險等弊病。文章引起各界關注，並造成外匯市場一陣騷動。

iPhone的價格顯然不能代表一般物價水準，也應該很少人認同iPhone在各國的售價能夠反映貨幣的高估與低估，或是做為匯率調整的依據；大麥克當然也不行。

每個國家的資源稟賦不同，即使經濟學人以平均每人GDP（國內生產毛額）調整大麥克指數，亦未能消除各國的原生差異。在勞力相對充足的國家，需要動用到人力的產品，成本、價格自然有可能偏低；技術較強、資本充足的國家，也能製造出物美價廉的其他商品。另外，個別產品在各地的定價還有經營策略的競爭考量等，更難以單一因素合理化。

以個別產品價格的差異，去推論雙邊匯率的是否均衡，更牴觸了直覺的觀察。歐元各國在大麥克指數中只有一個數字，是經濟學人加權平均計算會員國的數據而來，但歐元區各國均使用歐元，大麥克價格依然不同，也無法透過匯率調整。這是從另一面看的事實。

影響匯率的因素有許多，主要取決於各種幣別供需的變動，過去雖主要受貿易順逆差左右，但如今追求金融獲利的資本移動金額遠為龐大，經常成為關鍵。這也是央行一再強調的現實。台灣累積巨額的外匯存底，有部分確實是以往央行買匯阻升累積的老本，但經濟狀況時刻在變，生產力的競爭尤其沒有止境。鼓吹以過去的現象決定今日的行為，只是假議題。

現在央行已定期公布干預外匯市場的金額，除了遇到極為激烈的波動外，不再為了匯率升降而大買。近幾年的匯率走勢很清楚，央行逐漸放手了，然後呢？會真的發生的事情，才是現實。

