中續管制釔出口 航太等產業拉警報

中國對稀土元素出口管制大事紀

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，中國出口管制使稀土元素釔（Yttrium）的供應量急遽下降，引發該元素短缺與價格飆漲的疑慮，恐衝擊航太、能源與半導體的生產。

4月即停止對美出口 對他國減3成

路透報導，釔是引擎中特殊合金以及耐高溫塗層的成分來源；今年四月，中國對釔及其他六種稀土元素實施出口管制，以報復美國加徵的關稅。儘管美國總統川普與中國國家主席習近平上月達成貿易休兵協議，但四月的管制措施迄今仍未解除。

中國海關數據顯示，中國四月起完全停止對美出口釔，對其他國家的出口則銳減約三十％。

報導指出，四名稀土交易商與大宗商品資訊公司阿格斯（Argus）金屬價格分析師薩克拉瓦拉表示，中國的管制規範要求出口商必須取得北京許可才能出貨，迄今中國僅批准少量許可，釔的交付仍長時間延宕。

她指出：「毫無疑問，中國的出口管制已引發一場持續數月的釔爭奪戰。」阿格斯數據顯示，用於生產隔熱塗層的氧化釔，歐洲價格自一月以來已飆漲四四〇〇％至每公斤二七〇美元。一名供應商也透露，其庫存已從兩百噸降至五噸。另一位貿易商則表示，他們已經斷貨。

美國航太工業協會（AIA）指出，釔對全球最先進噴射引擎至關重要，正與華府合作擴大本土供應。該協會副主席哈德維克說：「目前我們的供應鏈嚴重依賴中國進口，這使短缺加劇、價格狂飆。」

兩名業界人士稱，因為釔被用於保護塗層與絕緣體，因此半導體業對該短缺也憂心忡忡。大湖半導體公司執行長塞斯頓表示，儘管釔的短缺不太可能立即導致停產，但將延長生產週期、增加成本、並降低設備效率。他補充，對於大型生產商而言，問題可能更加嚴重，「短缺將日益成為一個真正的瓶頸」。

