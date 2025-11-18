防中拖字訣 美盼27日前敲定協議

美國財政部長貝森特十六日表示，希望在廿七日感恩節前與中國敲定確保稀土供應的協議，如果中國反悔，美國將有很多籌碼反擊。（路透資料照）

貝森特︰若中未落實稀土供應、農產採購 美將有很多籌碼反擊

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平十月三十日在南韓舉行「川習會」，中國同意稀土出口管制延後一年實施，並購買更多美國農產品。美國財政部長貝森特十六日表示，希望在廿七日感恩節前與中國敲定確保稀土供應的協議，如果中國反悔，美國將有很多籌碼反擊。而美國農業部數據顯示，川習會後至今，中國僅向美國購買三十三．二萬噸黃豆。

貝森特十六日接受福斯新聞節目《週日早晨談未來》訪問表示，雖然美中貿易協議尚未完全定案，但美國必須相信中國領導人會信守承諾，「我們希望能在感恩節之前完成」。不過，就在一個月前，貝森特才批評中國不可信賴。

被問及如果中國不履行協議，美國會採取何種行動時，貝森特表示，美國有「很多籌碼」可以報復，所有選項都在考慮範圍內。

貝森特強調，根據美中達成的共識，中國的稀土供應將恢復到四月四日前那樣自由流通，中國還承諾年底前採購至少一二〇〇萬噸美國黃豆，未來三年的每年再採購二五〇〇萬噸。

中國採購黃豆僅達成2.8％

不過，美國農業部十四日公布數據顯示，自川習會後至今，中國僅向美國採購三十三．二萬噸黃豆，僅達成一二〇〇萬噸承諾的二．八％，引發外界質疑，中國可能耍了川普和美國其他談判官員。

美國農民希望中國能恢復購買美國黃豆，但美國合作銀行（CoBank）首席穀物和油籽經濟學家埃姆克（Tanner Ehmke）表示，中國目前沒有太多誘因採購，因為他們手中擁有大量今年稍早從巴西和其他南美洲國家購買的黃豆，且中國還保留的約廿四％關稅，使得美國黃豆比巴西黃豆還貴。

北京當局尚未證實與美國達成的任何黃豆採購協議細節，僅承認雙方在擴大農產品交易方面達成「共識」。埃姆克說，即使中國確實承諾購買黃豆，可能僅同意價格優惠時才購買。

