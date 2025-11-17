台股短線震盪 資金轉往中小型股

法人預估，台股短線資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後，還是有望挑戰高點。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕在美股AI龍頭股價回檔的壓力下，台股科技股面臨修正，台股上週五收在二萬七三九七．五點，不僅週線連二黑、跌破月線支撐，外資週賣超近千億元，更是連續第六週減碼。法人預估，短線資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後，還是有望挑戰高點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉認為，美股回檔，加上台股融資餘額已超過三一〇〇億元，台股短線震盪機率加大，避險資金將往非AI與中小型題材股輪動。

保德信市值動能五〇ETF經理人楊立楷也指出，台股整體獲利表現無虞，且全球AI投資熱潮並未過熱，反而為全球生產力升級鋪路，看好現金流充沛、結構性算力需求成長，以及大型雲端服務供應商持續上修資本支出，有助推升台股企業盈餘展望上修，短期技術性修正空間應有限，指數拉回反而是進場加碼布局的時機。

野村台灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，隨著年底將近、資金輪動加快，短線市場震盪加劇；儘管如此，不代表多頭趨勢已結束，在AI前景仍受青睞、美國科技巨頭財報表現強勁下，明年行情仍值得期待。

元大投顧則分析，今年台股創歷史新高、來到二萬八五五四點，但隨即反轉而下，出現長黑棒摜破月線，月線也開始下彎，整體而言，呈「探底」格局，預估十一月五日前波低點二萬七三七三點首當其衝，若是不守，恐向季線尋求支撐；且此波屬帶量下跌，大盤籌碼並不穩定，由於權值王台積電領頭下跌，建議投資人宜多觀察台積電ADR走勢，密切觀察何時止跌。

