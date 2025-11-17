法人︰綠電缺口恐擴大 價格看漲

立法院上週五三讀通過「環評法」與相關法規，太陽能業者表示面臨關門或出走。（資料照）

每度突破6元的速度加快

〔記者張慧雯／台北報導〕立法院三讀通過「環評法」，未來太陽能電站不僅進度越來越緩慢，數量也難成長。法人分析，此舉將造成綠電供需缺口持續擴大，價格易漲難跌。業者也認為，未來每度綠電突破六元的速度將加快，企業購買綠電的短期合約到期後，價格一定大增，甚至買不到綠電。

在環評法未修法前，綠電業者已指出，企業界對綠電需求殷切，但部分願意簽長約且合約量較大者，還能取得每度綠電五元左右的價格，小部分臨時的綠電轉供，每度綠電已突破六元。雲豹能源日前即表示，近幾年因太陽能案場拓展不易，許多案子持續延宕，但企業界對綠電需求持續增加，綠電供需缺口不小；旗下天能綠電今年綠電轉供量約四．三億度、已較去年倍增，明年綠電轉供量六．六億度、後年上看八．八億度。

請繼續往下閱讀...

泓德能源也表示，截至今年十月，旗下星星電力累計產出超過十八萬張綠電憑證，合作契約容量突破五百MW，總合約電量近二百億度，預估截至二〇二七年綠電合約容量上看一．五GW（十億瓦）、電力交易代操容量預計達九六九MW，企業對綠電需求持續成長，供不應求。

簽短約或未購足企業 恐買不到綠電

太陽能公協會則警告，修法後大量案場恐被迫進入漫長程序，綠電新增量勢必放緩，企業買不到綠電或被迫承擔高成本綠電，不僅半導體、AI產業綠電需求難以滿足，出口製造業RE一〇〇的承諾履行風險也升高；同時，外資對台灣能源穩定性的疑慮恐將增加。業者直指，政策變動與政治拉鋸使綠電供給無法擴大，未來價格若居高不下，最終受害的是整體產業鏈與全台企業，而綠電尚未購足或簽署短期合約的企業，將率先受害。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法