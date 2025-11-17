明年租補 排除頂加、違建等不合法建物

違建、頂加等不合法建物，明年將不再給予租金補貼。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕針對頂樓加蓋、違建或無保存登記建物等不合法建物，二〇二六年度三〇〇億元中央擴大租金補貼將不再補貼。內政部指出，過去違建、頂樓加蓋發生失火等公安意外比率較高，且占整體申請比重不高，因此鼓勵民眾選擇合法住宅，才會終止該類型房屋申請租金補貼。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然違建、頂加等屬於不合法建物，不給予補貼符合常規，但通常住在這些空間裡面的民眾，多是收入有限也需要幫助的人，後續可觀察有沒有調整空間。

針對今年度不合法建物核准通過的戶別，內政部指出，租金補貼可以補助到二〇二六年底；不過，二〇二六年不再接受該類型申請租金補貼。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，過去租金補貼對於違建、頂加等不合法建物，只要申請人切結且有租賃居住事實就放行，但以公共安全、租金、補貼比率等多方面觀察，可能存有助長違章建築之嫌。

根據國土署統計，台灣違章建築列管數占住宅存量約七．六％至七．八％，即便過去中央曾頒布「違章建築處理辦法」，授權地方制定處理違章建築執行原則、要點，但違章建築列管數呈逐年增加趨勢，尤其近幾年結案率偏低，多數不到五％，既然拆除結案有重重執行扞格，至少降低經濟或財務上的誘因，也算是消極抑制違章數增加的辦法。

違建該不該給予租金補貼各有利弊，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，從官方角度來看確實頗難拿捏，若給予補貼等同變相支持違建租賃、鼓勵非法，且違建房東實質上也獲得好處；可是承租違建的租屋族經濟通常更加弱勢，若斷絕違建補貼會加重其居住壓力，不管如何取捨都難以兩全。

