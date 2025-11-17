中央租補月砸逾26億 每戶平均3000元

今年前10月全國、六都擴大租金補貼統計

〔記者徐義平／台北報導〕今年中央住宅基金每月砸逾二十六億元補助全國租屋族，根據內政部國土署統計，今年前十月，三〇〇億中央擴大租金補貼已補助八十七．三三萬戶租屋家庭、累積撥款補助金額逾二六〇億元，且全國單月單件核准戶，中央平均補助金額超過三千元。

單件平均補助金額 北市4100元最高

觀察六都情況，前十月以台中市撥款戶數近二十萬戶最多，中央撥款金額近五十五億元，均為各縣市之最。若觀察前十月六都單月單件、中央平均補助金額，以台北市近四一〇〇元最高，新北市、桃園市平均超過三三〇〇元，至於台中市、台南市以及高雄市平均超過二七〇〇元，六都以外縣市平均逾二四〇〇元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常外來人口多的區域，租屋需求也會比較強勁，因此撥款戶數最多的在台中市，其實涵蓋不少中部七縣市到台中市工作的租屋人口數量。不過，房價租金最高的仍是台北市，因此單件補助金額也最高。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，租金補貼財源來自國庫撥補的住宅基金及房地合一稅收；然而，今年房市修正，房地合一稅銳減逾兩成，加上去年底財劃法修法，原本中央與地方依照財力分級共同分擔總經費的結構須再平衡。

因此，衍生租金補貼經費支出方式將重新研擬新方案，此舉也凸顯租金補貼等住宅業務本來就屬於地方制度法載明的地方自治事項，而地方政府有沒有能力正向循環以維持租金補貼經費，且吸引用腳投票的勞動力、消費人口，將成為新的都市發展課題。

