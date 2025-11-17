中央租補申請、核准 拚年底雙破百萬

今年前10月全國、六都擴大租金補貼統計

〔記者徐義平／台北報導〕今年三〇〇億中央擴大租金補貼措施，迄十月底全國租金補貼申請戶數首度突破一〇〇萬戶、核准戶數也超過八十七萬戶；房產業者指出，根據內政部統計，一個月平均核准戶數逾八．七萬戶，若加計十一、十二月，推估全年核准戶數有望突破一〇〇萬戶，達成申請、核准戶數雙雙破百萬戶的里程碑。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，透過社會住宅與租金補貼雙管齊下，能夠有效紓緩民眾居住負擔，逐漸邁向租得到、住得起的理想狀態。不過，若考量不適用申請租金補貼族群、與核准租補戶數比例以四比六推估值來看，推測全國租屋族總戶數恐高達一四〇萬戶，遠遠高於原先預估的一〇〇萬戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政府補貼租屋族算是相當努力，有需要的民眾也可利用政府美意降低租屋負擔；今年這項補貼累積申請數量已超過百萬戶，建議民眾在獲得補貼時，還是要趁這個機會做好財務規劃，多存點錢，為了以後年老做打算。

此外，何世昌也指出，租金補貼雖然可能加重國家財政負擔，但同時也會逐步化解租屋黑市問題，並提高租金所得稅收。若要更快速化解租屋黑市，讓租屋市場更為透明化，或許可以考慮把租金分離課稅，應該能夠促進房東報稅的意願。

