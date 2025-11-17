內捲亂象＋1 零里程中古車拚外銷

中國商務部日前發出通知，將對中古車出口實施更嚴格的監管，嚴厲打擊將新車虛假申報為中古車的行為。（彭博資料照）

加劇市場扭曲 商務部出手監管

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國汽車業競爭激烈，卻因產能過剩，國內需求疲弱而滯銷，經銷商為增加銷售管道，將大量已完成車輛掛牌手續、但里程數為零的新車轉為中古車銷往海外；業內人士批評，此舉恐對中國汽車業造成多重負面影響。中國商務部日前發出通知，將對中古車出口實施更嚴格的監管，嚴厲打擊將新車虛假申報為中古車的行為。

香港《南華早報》報導，中國商務部的通知指出，自二〇二六年起，車輛在登記掛牌後一八〇天內申請出口批准時，須提交與售後維修服務的相關資訊；地方商務機關也將加強出口許可證發放，以及對出口商合規情況的監督。

新規旨在限制所謂「零里程」中古車的出口，有汽車製造商批評這種做法扭曲市場。長安汽車董事長朱華榮在六月的一個行業論壇上批評，零里程中古車出口的行為，不僅嚴重損害中國品牌在國際市場的形象，還造成海外市場的價格混亂。

中國二〇一九年允許中古車出口後，就出現這種零里程中古車的歪風，並隨著中國電動車製造業的蓬勃發展而興起。寧波一名汽車出口商表示，這些零里程中古車在海外市場越來越受歡迎，包括中亞、俄羅斯、中東和非洲；零里程中古車通常售價較低，卻不保證提供售後服務。

根據中國汽車流通協會數據，二〇一九年中國中古車出口數量為三〇三六輛，隨後逐年增加，二〇二四年暴增至四十三．六萬輛，其中約九十％是零里程中古車。

分析指出，零里程中古車的出口模式短期內雖有助於去化庫存，但長期而言將對中國汽車業構成多重負面影響，包括價格戰惡化和品質危機，可能導致汽車製造商不惜一切代價追求銷量，而影響產品品質和市場秩序，甚至引發信任危機。

中國汽車自媒體「汽車預言家」發文指出，零里程中古車既可規避新車出口所需的高認證門檻，又能享高達十三％的出口退稅，因此成為不少出口商的套利方法。

