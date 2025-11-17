房市續疲 中國前財長︰經濟5年難翻身

中國前財政部長樓繼偉警告，中國低迷的房地產市場尚未觸底，並將繼續拖累經濟成長長達五年。（路透資料照）

樓繼偉警告中國通縮壓力加劇 籲加碼擴張措施、結構性改革

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國前財政部長樓繼偉日前在北京舉行的二〇二五年財新峰會上警告，中國低迷的房地產市場尚未觸底，並將繼續拖累經濟成長長達五年，呼籲採取擴張性財政和貨幣政策與結構性改革，以因應該行業持續面臨的不利因素。

香港《南華早報》報導，儘管樓繼偉堅稱房地產不太可能成為系統性風險的來源，但強調房地產行業正在經歷一場可能持續五年的轉型，預計將繼續拖累中國經濟成長前景。

樓繼偉表示，房地產市場低迷抑制消費成長，並加劇通縮壓力，這意味在一段時間內，擴張性財政政策和貨幣政策是必要的。但他也指出，提高產出和投資不應是唯一目標，而是應進行結構性改革，尤其戶籍制度改革，戶籍制度限制農民工在城市的流動與取得公共服務的機會。

樓繼偉說，目前有近三億農民工居住在沒有本地戶口的城市裡，這限制他們取得基本服務的機會，改革現有制度，允許更自由的人員移動，將刺激房屋買賣和租賃需求，進而顯著提振房地產市場；但此類改革極其困難，因為這會影響地方政府的利益。

中國國家統計局日前公布，十月七十大中城市房價跌勢加劇，新屋價格月跌〇．五％，創一年來最大跌幅；中古屋價格月跌〇．七％，創十三個月以來最快跌速；此外，今年前十月中國固定資產投資年減一．七％，高於預期的年減〇．八％，且較前九月的降幅〇．五％擴大。

10月中古屋房價 月跌擴大至0.9％

不過，摩根士丹利（大摩）調查顯示，中國大城市房價下跌速度高過官方統計，十月中古屋房價月跌〇．九％，較九月跌幅〇．七％擴大。調查顯示，四十二％的受訪者預期未來十二個月房價將繼續下跌，且民眾購房意願已降至大摩調查以來最低，僅四十八％的受訪者表示未來會考慮購房，主因民眾對今後的收入前景十分擔憂。

