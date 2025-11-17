〈財經週報-本週熱點〉外銷訂單有望連9紅 AI拉貨潮助攻全年挑戰新高

10 月外銷訂單預估金額約落在686～706億美元，有望連9紅。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

經濟部本週將公布 10 月外銷訂單，預估金額約落在686～706億美元，年增23.7%～27.3%，有望連9紅。受AI應用需求持續發酵帶動高效運算、伺服器等產品接單強勁，台灣今年訂單動能維持高檔。

依經濟部統計，台灣9月外銷訂單達702.2億美元，改寫歷年單月新高，年增30.5%，連續8個月正成長。累計今年前三季訂單達5,243.7億美元、年增22.3%。經濟部並預估，若AI趨勢延續，前10月外銷訂單可達5,930～5,950億美元，年增22.4%～22.8%，全年訂單金額可望挑戰歷史新高，但仍須警惕美國232條款對後續出口的可能影響。

國銀人民幣存款餘額 跌破1,200億

另一方面，中央銀行本週亦將公布10月國銀人民幣存款餘額與第三季國際收支。根據央行資料，9月國銀人民幣存款續降至1,199.13億元（人民幣），連續兩個月下滑並再度跌破1,200億元。

在國際收支方面，第二季受惠於新興科技需求升溫、海外客戶提前拉貨，以及美國關稅政策帶動部分出口移轉，台灣商品貿易與經常帳同步改寫歷史新高。第二季經常帳順差達362.3億美元、季增130.7億美元，為史上最高紀錄；其中商品貿易順差 361.8 億美元、季增 150.4 億美元，貢獻最為顯著。

金融帳部分，第二季淨流出185.3億美元，為四季來最低，並同時刷新五項歷史新高，包括居民及企業直接投資淨流出、其他投資淨流出，以及證券投資（含外資加碼台股）淨流入皆創新高。外資強勁回流台股，加上保險公司因市場震盪減碼美債，使整體資金流動呈現金融海嘯以來罕見格局。

