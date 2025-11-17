〈財經週報-投資觀點〉AI熱浪持續延燒 現在討論泡沫 為時過早

物理AI來了，創新開始落的

■陳杰瑞

AI的熱浪持續席捲全球，從晶片巨頭到雲端平台，全世界都在談「算力是新石油」。然而，「NVIDIA會不會成為下一個Cisco？」這個問題，從2025年開始越來越多人討論。

2000年的網路泡沫，科技股暴跌，Cisco股價在一年的時間跌幅超過8成，2000年Cisco年營收成長超過50%，卻在2001年驟降至18%。如今的NVIDIA，營收年成長率在60%以上、毛利率也在70%上下，營收獲利持續高度成長，但Cisco當年的崩盤仍歷歷在目，市場投資人也開始提高警覺，因為情緒往往會提前反應，根據過去Cisco的經驗，股價比基本面提早三到四個季度出現反轉。

請繼續往下閱讀...

星際之門計畫：AI時代的超級燒錢宇宙

由OpenAI主導、SoftBank與Oracle共同出資的「星際之門計畫（Project Stargate）」正在全球多地推動10GW級AI資料中心建設，投資額上看5,000億美元。這場「AI基礎建設革命」推升伺服器、晶片與記憶體需求火熱，也讓AI產業變成一場無止盡的燒錢比賽。但也因為星際之門計畫，2026年、2027年AI股的營收動能有高機率維持高速成長。

市場投資人心中最大的疑慮就是，NVIDIA投資OpenAI，而OpenAI與Oracle再拿這筆資金購買NVIDIA晶片，形成閉環式金流，但OpenAI至今仍未實現獲利，這樣閉環的需求，能否持續運作，市場有很大的問號。

AI仍在半山腰，下一站是「代理AI」與「物理AI」

儘管泡沫疑慮升溫，但相較於網路泡沫，AI的發展路徑明確許多，目前AI仍處於成長中期，正從生成式AI邁向「代理AI」與「物理AI」的新階段，雲端大廠的競賽或許未來有天會稍稍降溫，但AI終端應用的高速成長才剛要開始。

代理AI將逐步取代人類在辦公、自動化與決策中的角色，而物理AI（如自駕車、機器人）則是AI走入現實世界的關鍵一哩路。未來幾年，這兩大方向的商業化速度，將是AI能否由泡沫走向實質價值的關鍵指標。

（作者為統一證券經紀部數位金融處證券分析師）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法