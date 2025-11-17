〈財經週報-投資觀點〉市場持續轉好 AI需求持續不斷 帶動台灣景氣持續擴張

美國聯準會對12月降息期待，持保留態度，美國9月CPI則回升至3.0%。（法新社）

■賴佩君

10月29日全球資本市場迎來美國聯準會（Fed）調降利率1碼、且為連續第2次降息，政策雖已塵埃落定，但後續對於12月降息期待卻是語帶保留，9月美國CPI（消費者物價指數）稍微回升至3.0%，主要受能源與川普政府關稅相關商品影響，降幅不如預期，9月核心CPI達3.0%，長期趨勢持續往下，加上多位聯準會官員意見不一，導致市場從樂觀看待今年底持續降息的情緒中轉為利率維持在高點不墜，美債各年期殖利率反而彈升15~20基準點。

Fed主席鮑爾會後釋出，將於12月1日停止資產減縮(QT)，QT計畫已自高峰縮減約2.3兆美元，目前規模降至約6.6兆美元，為2020年來最低，市場預期2026將降息2次，但FED對未來是否再降息意見不一，部分警告在通膨未回落至2%前，不宜過快降息，另外有些則擔憂就業市場惡化恐導致更嚴重衰退風險，市場氛圍又在樂觀與悲觀中擺盪。

面對大政策環境起伏不定所帶來之震盪，我們身處的投資環境是否已經出現轉趨樂觀的因素，不妨由以下幾個面向去逐步分析：

一、國際整體經濟環境：

在關稅實施前大量回補庫存，海運價格持續走跌，整體庫存需求持續追加並逐季顯現，電子業需求加大，有助於廠商持續下單供應鏈，從台灣PMI(採購經理人指數)持續回升可以看出，產業正迎來盛事，並加快美國擴產計劃，預計2026年美國經濟將持續成長。

二、貨幣逐步寬鬆的改變：

世界主要央行如英國、歐洲、加拿大、澳洲、南韓已啟動降息循環，新興市場國家也持續調降利率，如印度、印尼、菲律賓、墨西哥。回歸貨幣寬鬆政策後，各產業重啟成長，風險性資產持續受到市場青睞，製造業庫存回補持續成長，新一輪製造業需求將逐季顯現。

三、中國復甦：

過去三年經濟大幅放緩，在超低基期下，陸股成功收復前3年跌勢，並於近期股市創下近年新高，代表中國內外需求轉佳，很大機率已逐步觸底回升，並在全球製造業回補庫存下，中國將受惠並走出衰退，10月CPI數據轉正年增0.2%，通縮壓力緩解，加上美國的貨幣寬鬆循環，或許是中國人行擴表步調加快的因子，將成為中國市場的重大利多。

綜觀前述，全世界貨幣降息循環為現在進行式，貨幣政策將逐步放鬆，加上風險資產重回市場懷抱，新一輪景氣需求即將展開，在此時將操作心態持續持盈保泰，審慎樂觀看待2026年的行情走勢，等待上述條件逐步顯現，可望成為豐收的一年。

（作者為第一金證券債券部協理）

