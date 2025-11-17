〈財經週報-投資趨勢〉情緒出現好轉 印度股市補漲行情蓄勢待發

印度股市獲得外資青睞，資金回流跡象浮現，樂觀看待後市表現。（歐新社）

■林庭樟

全球資金今年明顯回流亞洲市場，主要國家股市普遍上漲，其中相對落後的印度股市，自9月下旬起重新獲得外資青睞，資金回流跡象浮現，外資券商紛紛調升印度股市評等，樂觀看待後市表現。

關稅議題轉圜 消費旺季支撐基本面

先前，印度與美國的關稅議題久未獲得市場滿意的結果，加上經濟數據分歧，導致印度股市走勢疲弱。然而進入下半年後，經濟數據逐漸好轉，國內消費旺季支撐基本面，關稅問題也出現轉圜，使印度股市再度成為市場焦點。10月各大指數全面上漲，顯示市場風險偏好回升。

儘管過去數月走勢疲弱，但始終在年線獲得支撐，目前築底態勢已完成，隨著不確定性逐漸消弭，補漲行情蓄勢待發。

五大理由看好印度股市

幾家大型外資券商不約而同發布報告看好印股後市。主要來自於五大利多。第一、經濟成長潛力突出。印度擁有亞太區最強勁的經濟成長動能，長期GDP增速顯著領先區域平均，推升企業盈餘與估值溢價。目前估值仍低於未來五年預期的高成長率。高盛預估，印度未來五年實質GDP年均成長率可達 6.6%，高於亞太平均4.4%。

第二、改革紅利持續發酵。近年推動破產清算法、不動產監管法及商品服務稅等改革，企業獲利能力提升，ROE走高，帶動股價淨值比（P/B Ratio）結構性上升。

第三、過去五年，國內共同基金平均每月淨買入印度股票約 27億美元，遠高於2015年至2019年的每月 10億美元，市場結構改變，內資主導地位提升。

第四、過去十年公司治理大幅改善，投資人信心顯著提升。第五、全球資金流入新興市場，印度憑藉亮眼基本面與市場深度，成為主要受惠者。

估值回到均值 吸引力勝過其他市場

目前印度股市估值已回到長期平均，相較其他亞洲市場評價貼水回到低點，吸引力甚至超越中國股市。外資過去減持印度持股，集中在AI概念股，使印度成為新興市場投資組合中最大的低配標的。但隨著AI題材降溫，部分資金獲利了結後轉向低基期市場，印度股市因此受惠。

整體而言，印度正值消費旺季，數據顯示消費動能強勁，企業財報陸續開出，對明年展望普遍樂觀。在內外資合力推動下，印度股市漲勢值得期待。

（作者為瀚亞投信海外股票部協理）

