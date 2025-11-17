〈財經週報-國際展望〉12月降息預期下滑 美股AI族群股價震盪

AMD執行長蘇姿丰認為，資料中心至2030年市場規模將達到1兆美元，推動股價大漲9%。（路透）

■葉家榮

回顧本週美股走勢出現震盪，市場關注焦點除了AI巨頭企業，包括AMD執行長蘇姿丰在本週三對AI數據中心市場的樂觀預期，認為至2030年資料中心市場規模將達到1兆美元，推動股價大漲9%，同步引領費半指數走高，道瓊指數也表現強勢，收盤首次站上48,000點大關、刷新歷史新高點位。不過，市場對於AI是否估值過高、變現疑慮等雜音，也成為投資市場對科技股轉趨謹慎的因素，特別是軟銀集團於本週二表示，已全數出售其輝達持股，套現約58億美元，將用於籌資投入自身AI發展，導致美股AI相關個股表現一度受影響。

軟銀拋售輝達持股 改抱AI

本週四美國總統川普簽署臨時支出法案，使政府運作順利延長至明年1月底，結束創下歷史最長的美國政府關門，但因為聯準會（Fed）波士頓分行主席Collins、舊金山分行主席Daly、克里夫蘭分行主席Hammack，都發表謹慎降息的鷹派立場，造成市場預期12月降息機率一度降至50%以下，推升各年期美債殖利率走高，造成美股三大指數走跌，美股週四收盤均創近一個月最大單日跌幅。不過看好美中貿易衝突降溫，未來達成貿易協議可期，川普可望在未來幾天宣布關稅減免，且美國政府關門順利結束，美國經濟將於開門後迅速回彈，加上未來隨著聯準會降息發酵、縮表退場，以及放鬆包含區塊鏈、銀行資本規定與投資監管，有助市場資金活絡以及利於企業營運與獲利展望，美股呈震盪盤堅格局機率大。

請繼續往下閱讀...

10月ISM製造業PMI 不如預期

至於美國經濟數據方面，10月ISM製造業PMI由49.1降至48.7，不如預期的49.5，而ISM服務業PMI則由50.0升至52.4，優於50.8預期值。消費信心方面，11月密大消費者信心指數由53.6降至50.3，不如預期53.0。通膨趨勢預期上，1年通膨預期由4.6%升至4.7%，高於預估4.6%，至於5至10年通膨預期由3.9%降至3.6%，低於預估3.8%。人力資源管理機構ADP公布美國就業市場10月最新數據，新增就業升至4.2萬人，遠高於9月上修後的減少2.9萬人以及市場預估增加2.2萬人，另外，10月勞工年薪年成長4.5％。

針對中股表現，受惠於除能需求強勁，電解液核心材料「六氟磷酸鋰」價格近1個月大漲超過80%，且適逢世界動力電池大會展期，有題材面加持，加上儲能設備供應商海博思創與動力電池龍頭寧德時代簽定戰略合作協議，激勵鋰電產業鏈集體強勢，加上光伏、貴金屬等板塊明顯反彈，上證指數再創10年收盤新高。隨中國宣布暫停多項關鍵礦產的出口管制、美中關係持續朝正向發展，加上中國政府於政策面積極做多，近期出台的十五五規劃建議強調加速科技自主與擴大內需，政策紅利有望出台，且中股籌碼面兩融餘額頻創高、民眾儲蓄持續入市，流動性充沛無虞，皆有助於中股多頭走勢。

金價明年底前 可能突破5,000美元

在金價方面，雖然10月黃金一度受到降息機率下滑影響而出現回檔，不過隨著近期降息預期再度升溫，本週黃金價格快速彈升，至11月14日黃金每盎司重新回升至4,200美元大關之上，看好地緣政治風險上升以及美元去化趨勢發酵，全球央行於今年第三季大舉購買黃金逾1,300噸，創下單季歷史新高，也讓研究機構對於2026年金價普遍看好，摩根大通預計金價將於2026年底前突破5,000美元，高盛集團則預測明年第四季金價將來到4,900美元。

（作者為玉山投信市場策略部主管）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法