〈財經週報-看盤焦點〉美股逆風衝擊！台股靜待方向 蓄勢尋新契機

美國科技股回檔拖累，費城半導體指數單日重挫超過3.72%，也衝擊台股盤勢。（彭博）

■江明鴻

本週台股受國際股市波動加劇影響，呈現高檔震盪格局。在美國科技股顯著回檔的拖累下，電子權值股面臨法人資金調節壓力，而部分漲多的中小型股則需留意融資餘額偏高的潛在賣壓。短線來看，台股將進入震盪回測階段，外資籌碼偏空、科技股修正使短線壓力加重，市場氣氛轉趨觀望。然而，適度的回檔整理有助於讓過熱的籌碼沉澱，為市場尋求下一波穩健的上攻動能奠定基礎。

費半單日重挫逾3.72% 衝擊台股盤勢

觀察近期國際局勢，美國聯邦政府雖在關門逾一個月後重啟運作，但市場焦點迅速轉向聯準會（Fed）的貨幣政策動向。由於多項經濟數據的公布時程遞延，市場對於聯準會12月是否降息的預期出現分歧，不確定性因而升高；這種擔憂情緒，加上部分投資人對AI相關類股估值過高的疑慮，引發了美股科技股的全面性拋售，費城半導體指數單日重挫超過3.72%，衝擊台股盤勢。

請繼續往下閱讀...

輝達財報在望 科技股等待好消息

此外，市場聚焦下週輝達（NVIDIA）財報。若財報優於市場預期，將有望提振投資信心並帶動科技股回穩；反之，若不及預期，科技股可能面臨進一步修正壓力，對市場情緒造成負面影響。

從台股盤勢分析，本週加權指數在連續利空衝擊下，週五（14日）出現重挫，一舉摜破五日線與月線等重要支撐，並回測前波低點，成交量雖略有收斂但仍處於近期大量，顯示市場信心浮動。

從籌碼面觀察，市場呈現「土洋對作」：外資自10月以來在現貨市場多站於賣方，期貨淨空單也維持在相對高檔，整體操作心態偏向保守；散戶融資餘額卻逆勢攀升，四季以來超越大盤漲幅，並重返年初崩跌前高檔區。這樣的適度回檔反而有助於消化先前累積的獲利了結賣壓，讓籌碼換手整理，對台股長線的健康發展並非壞事。

展望後市，儘管短線面臨修正壓力，台灣的經濟基本面依然穩健。根據財政部公布的數據，10月出口在AI及資通訊產業的強力帶動下創下歷史新高，顯示台灣在全球高科技產業鏈中仍佔據關鍵地位。長期來看，AI伺服器、高階PCB及先進封測等產業的成長趨勢明確，隨著AI應用從雲端走向邊緣，對高效能運算晶片、高層數主機板及高頻寬記憶體的需求將持續增加，相關供應鏈的長期展望依然樂觀。

配置高股息ETF 靜待市場明朗

在當前市場波動風險較高的環境下，建議投資人應採取較為審慎的投資策略，避免追高殺低；對於穩健型投資人而言，可考慮適度配置於高股息ETF，這類產品組合通常涵蓋一籃子營運穩健、配息穩定的優質企業，有助於在市場震盪期間降低整體投資組合的波動度，同時穩定掌握現金股息回饋，以靜待市場方向明朗。

（作者為FT臺灣永續高息ETF（00961）基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法