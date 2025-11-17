〈財經週報-財經焦點〉國泰金控前進COP30 台灣金融業唯一官方主場藍區

國泰世華銀行副總經理温珍瀚（中）參與WCS座談，從亞洲能源轉型現況與投資機會出發，分享國泰身為台灣能源轉型先行者實績。 （國泰金控提供）

記者高嘉和／台北報導

國泰金控前進巴西貝倫參與聯合國第30屆氣候峰會（COP30），經歷兩場關鍵會議，首場為台灣金融業唯一前進COP30官方主場藍區，探討引領亞太自然金融創新解方；第二場由國泰金控總經理李長庚擔任COP30周邊會議「世界氣候高峰會」（World Climate Summit）的開場講者，盼與各界共同創造「氣候與自然的摩爾定律」；第三場壓軸關鍵會議，則由國泰世華銀行副總經理温珍瀚參與該高峰會座談，聚焦「以金融之力促進公正能源轉型」討論，從亞洲能源轉型現況與投資機會出發，分享國泰身為台灣能源轉型先行者實績。

作為座談中唯一亞洲代表，温珍瀚首先引國際能源總署（IEA）關鍵數據，點出亞洲於全球永續供應鏈的特殊角色，他指出，「全球每年存在5,000億美元的能源轉型缺口，尤其亞太地區新興市場是全球製造業重要的生產基地，我們更應該要掌握轉型機會，並加速具體行動。」

國泰金控作為推動台灣、亞洲能源轉型的重要先行者，旗下國泰世華銀行於2011年領先承作台灣首件光電融資案，迄今累積超過200件光電融資專案，隨後陸續參與國內外重要再生能源專案，包含台灣首件風電專案融資等。

展望亞太能源轉型的投資機會，温珍瀚分享，「如果你有機會飛越台灣海峽，你會看到數以百座的風力發電機坐落在這裡，這背後的意涵代表我們正嘗試擺脫化石燃料，全體社會對清潔能源的意願與需求正逐步提升。」

温珍瀚更強調能源系統韌性的重要性，在加速創造再生能源的同時，需先思考如何強化韌性，透過擴大節能、提升電網彈性，如分散能源來源與強化備援措施等，這也是國泰同時布局澳洲太陽能案場與儲能計畫的初心。

