〈財經週報-財經焦點〉展現永續健康力！南山人壽董事長尹崇堯率團參與COP30

南山人壽董事長尹崇堯（右三）親自率領永續健康長陳維新（右二）、健康守護圈轉型負責人王保勳（左三）、永續創新發展部主管林哲仰（左二）等六人與會，是此次台灣金融業出席層級最高者。（南山人壽提供）

記者高嘉和／台北報導

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）下的第30屆締約方會議（COP30），2025年11月在赤道最大城市巴西貝倫舉行，南山人壽董事長尹崇堯親自率領永續健康長陳維新、健康守護圈轉型負責人王保勳、永續創新發展部主管林哲仰等南山人壽永續健康團隊一行六人與會，是此次台灣金融業出席層級最高者，期盼用最高誠意與國際分享台灣保護山林及原住民生態的經驗，及傳遞南山人壽持續關心原鄉、消弭健康不平等及追求永續健康的決心與行動。

南山人壽身為永續健康領航者，長期關注氣候變遷議題，持續以多面向的策略與行動，協助台灣民眾減緩氣候變遷帶來的相關影響，連續三年參與COP國際盛會，繼前兩年以遠距方式與會後，今年尹崇堯則親自率團前進COP30，為台灣發聲，向國際學習。

2025年南山人壽前進COP30，延續前兩年論述，持續聚焦健康，提出五大健康帳戶的倡議，鼓勵從個人、生活、企業、社會與環境五大面向提早儲存健康資本，增加能因應各種變化的健康韌性。同時，進一步延伸氣候與健康關聯，並強調失智議題，展現積極作為。

尹崇堯表示，台灣的偏鄉部落地處偏遠，面臨著健康識能不足及醫療不平等的困境。而氣候異常造成重大天災、農作物受損，更加劇這種不平等，因此，為了守護這群山林守護者，身為台灣最大的獨立壽險公司，南山人壽以南山人壽慈善基金會為平台，啟動「原鄉關懷列車」的計畫，攜手原鄉在地醫療服務與健康照護團隊，將南山人壽的關懷延伸到偏鄉部落，以行動守護原鄉健康力。在重大天災發生時，南山人壽天然災害關懷小組也會即刻動員，就近提供受災者必要的協助與扶持；另也結合南山產物加強宣導健康生活及防詐防災觀念，以期提升原鄉民眾健康識能與風險意識。

尹崇堯也分享，南山人壽在全台有近300個據點、3萬多位業務人員，一旦出現重大天災時，南山人壽的天然災害關懷小組立即動員，就近提供協助災民，這些作為都展現南山人壽在落實此次會議關注偏鄉部落與在地社區（IPLC）的議題。

