〈財經週報-財經焦點〉全民偵探社防詐警語 櫃買中心強力徵選

櫃買中心舉辦「防詐警語徵選」活動，前20名還可獲得500點LINE POINTS點數。（櫃買中心提供）

記者高嘉和／台北報導

櫃買中心自本年11月3日起舉辦「防詐警語徵選」活動，活動期間至本年11月30日止，防詐警語人氣前20名還可獲得500點LINE POINTS點數喔！

根據刑事警察局統計，近年詐騙案件不僅數量攀升，手法也是不斷推陳出新。那些用金條換鈔票的老套街頭騙術，早已華麗變身，潛伏在我們最熟悉的數位生活中伺機而動，從假冒親友借款、偽裝金融客服要求「解除分期付款設定」，到精心包裝的投資理財群組、仿真度極高的釣魚網站，詐騙集團將心理操控與科技工具結合得天衣無縫。

請繼續往下閱讀...

令人警惕的是，這些手法的受害者，遍及各個年齡層與社會階層，年輕人因求職心切掉入求職詐騙陷阱；中壯年人被投資焦慮所困擾，誤信假平台；而年長者則因不熟悉數位工具，容易受話術誘騙。無論年紀、性別、學歷高低、經驗多寡，在精心設計的詐騙劇本面前，任何人都可能一時失察，造成無法挽回的財產損失與心理創傷。

基於這樣的使命感，櫃買中心透過「全民偵探社防詐警語」徵選活動，冀望每一位民眾化身「防詐偵探」，以用最簡潔有力的20字金句，為自己、家人、整個社會築起一道防護網。本次活動參與方式只需留下電子郵件信箱及創作一句20字以內的防詐警語，同時上傳追蹤櫃買中心官方Facebook與Instagram粉專的截圖，即可完成投稿。

無論你是上班族、退休族、學生族或銀髮族，任何人都能挺身而出參與防詐活動。櫃買中心希望透過這場活動，讓防詐不再只是冰冷的宣導標語，而能攜手共同創造出最強反詐防護網。

