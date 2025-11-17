〈財經週報-台股熱點〉AI伺服器狂拉貨 高階玻纖布族群明年營運看俏

高階玻纖布族群前三季營收與EPS

記者卓怡君／專題報導

AI伺服器與高速晶片需求強勁，造成T-Glass玻纖布供應缺口擴大，業界預估缺貨要到明年下半年才可能紓緩，高階T-Glass玻纖布寡占龍頭日東紡（Nittobo）日前已宣布砸下150億日圓擴產T-Glass，同時低損耗（Low Dk/Low Df）玻纖布需求亦大增，因日東紡近期股價飆漲，帶動台灣玻纖布相關個股股價跟著雞犬升天，在高階玻纖布缺貨、漲價趨勢不變下，富喬（1815）、台玻（1802）、德宏（5475）、建榮（5340）明年營運有望走揚。

今年AI伺服器、800G網路交換器、低軌衛星、HPC（高速運算）需求大增，加上產品不斷升級，PCB上中下游產業產生質變，加速PCB產品升級腳步，上半年高階T-Glass開始缺貨，交期不斷延長，Low CTE及更高階的Low DK等玻纖布亦同布出現供給缺口與漲價，就連最保守的日商也決定擴產，顯示市場供應確實相當緊俏。

富喬今年已加大資本支出進行高階產品擴產，在高階材料貢獻下，富喬今年前10月合併營收年增達46.41%，該公司預計辦理現金增資6000萬股，藉此充實營運資金。富喬指出，針對AI伺服器所需的關鍵高階材料Low DK已完成專利布局並量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重，800G網路交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需之世代Low DK產品也通過客戶認證，預計Low DK先進製程產能比重有望倍增，到了本季可提升至50%以上。

建榮為日東紡關係企業，擁有大股東日東紡的原料與技術奧源，該公司近年強化高階產品發展，在高階產品比重增加下，未來營運備受期待。

台玻第三季轉虧轉盈，因應Low Dk等高階玻纖布需求強勁，該公司通過「TD紗場新建計畫案」，總投資金額約22.5億元，除了擴增產線外，也加速發展低損耗等相關玻纖布產品。

