〈財經週報-台股熱點〉記憶體封測廠 明年仍是好年

記憶體封測廠前三季營收與EPS

記者洪友芳／專題報導

受惠記憶體全面缺貨漲價，記憶體封測廠南茂（8150）、華東（8110）、福懋科（8131）第三季皆轉虧為盈；由於記憶體業者紛釋出AI帶動記憶體走向結構性短缺，預期明年仍將是記憶體的好年，可望延續記憶體封測廠營運轉機，激勵近期股價飆漲。

南茂受惠記憶體封裝需求穩健回升，第三季稅後淨利3.52億元，轉虧為盈，每股稅後盈餘0.5元，創近5季新高；展望第四季，南茂認為終端消費需求仍相對保守，但記憶體動能穩健，優於驅動IC，尤其DRAM動能增長明顯，也將持續反映基板、金價的材料成本上漲。從產業面觀察，預期明年整年仍將是記憶體的好年。

請繼續往下閱讀...

福懋科第四季可望續獲利

福懋科是台塑集團轉投資的封測廠，主要從事DRAM封裝與測試服務，南亞科（2408）理所當然是主力客戶，隨著南亞科產能利用率與營收回升，福懋科的封測產能稼動率也受益，帶動第三季毛利率與營業利率皆轉正，毛利率達13.9%、營業利益率10.4%，創近5季新高，稅後淨利2.71億元、每股稅後盈餘0.61元，單季轉虧為盈。法人預期，福懋科第四季持續獲利可期。

華東是華新集團及旗下記憶體廠華邦電（2344）轉投資的封測廠，第三季本業雖仍虧損，但毛利率轉正為3.71%，營業利益率也由負7.85%改善為負1.71%，業外挹注致使每股稅後盈餘達1.72元，帶動前三季也轉虧為盈，每股稅後盈餘1.29元。法人預估華東第四季本業可望改善，明年將比今年好轉。

南茂上週五股價逆勢上漲，收盤價達47.95元，股價連5漲，上週五外資大買2.79萬張，已連3買；外資本月以來，也買超華東達3.37萬張，由於短期股價大漲，華東已被列入處置股票；福懋科股價連7漲後，上週五轉跌至46.55元，但本月以來股價漲幅超過2成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法